Francisco asegura que quiere ir a Eurovisión y que no le llaman porque “no quieren ganar”

El cantante Francisco quiere dar un paso más en su amplia carrera musical, y vuelve a postularse para representar a España en el Festival de Eurovisión. Así lo ha manifestado en una entrevista para el medio Alicante Plaza, con motivo del concierto que da este mismo sábado en Benidorm.

“A mí me gustaría ir, pero no me han llamado porque saben que ganarían y no quieren ganar”, advierte el artista. “Me presenté en dos ocasiones al Gran Premio de la Canción Iberoamericana, el festival de la OTI, y las dos veces gané. La primera en 1981, con la canción ‘Latino’, y la segunda en 1992, con ‘Adónde voy sin ti’, recordaba de su amplio currículo.

“Me haría mucha ilusión representar a España en Eurovisión, pero no quieren ganar, viendo lo que mandan cada año. Nadie lo ha pensado, pero si mandan eso es porque no quieren ganar”, insiste el cantante, que denuncia que siempre hay “dedazo” en las preselecciones.

Por esa razón tantea presentarse al próximo Benidorm Fest, del que esta semana se han adelantado más datos. “Voy a leer las bases y me voy a presentar porque, si yo fuera, te aseguro que no quedaríamos en último lugar. Lo más importante en un festival, y yo he estado en muchos, es la canción. Hay que llevar una buena canción y yo tengo buenas canciones para ganar el festival de Eurovisión, ya lo creo que sí. También es importante un buen intérprete, evidentemente”, insiste.

En 2018, durante una visita a Viva la vida, ya realizó unos comentarios similares. “Me encantaría ir”, le confesó a la entonces presentadora del formato, Toñi Moreno. “Yo soy trabajador. Me encanta trabajar. Me encantan los retos. Me gusta medirme en mi trabajo. Me encantan los festivales”, añadía sobre su postura.

“¿Sí? ¡Pero qué valiente! ¿No? Bueno, ya ganaste la OTI”, le respondió entonces Toñi Moreno. El valenciano afirmó entonces que Eurovisión era “una oportunidad muy importante para cualquier artista en Europa. Los festivales son para eso” y ya advirtió que “yo siempre voy a ganar, pero es importante estar ahí y que te vean”.

