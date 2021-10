Quién es Laura Sánchez, la actriz que va hoy a ‘Pasapalabra’ (y que ya concursó en ‘MasterChef’)

Noticias relacionadas Antena 3 gana septiembre a Telecinco con rotundidad tras consolidar su modelo de televisión

La actriz y modelo Laura Sánchez se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que desde este último martes de septiembre participará, en calidad de invitada, en el concurso Pasapalabra, el cual presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3.

Junto a Laura Sánchez estarán como famosos invitados Esmeralda Moya, José Yélamo y David DeMaría, quienes pondrán a prueba tanto su cultura general como su rapidez (y sus nervios).

View this post on Instagram Una publicación compartida de José Yélamo (@joseyelamo)

Laura Sánchez es una modelo y actriz española que nació en Alemania, donde tan solo vivió dos meses antes de trasladarse a Huelva.

Su carrera como modelo comenzó en 1998, cuando recibió el premio The Look of the Year de la agencia Elite. Desde ese momento no ha parado de trabajar tanto en España como en otros países, en la Fashion Week de París y la Fashion Week de Milán. En España fue elegida como la mejor maniquí en la XXXIII edición de la pasarela Cibeles en 2001 y 2002.

Tras su amplia trayectoria profesional como modelo, debutó como actriz en Los hombres de Paco, desde entonces ha continuado apareciendo en series como La fuga, El chiringuito de Pepe o Gym Tony, y tuvo el papel de Álex en la película 3 bodas de más.

Pasapalabra no es la primera vez que participa en un concurso de televisión, ya lo hizo anteriormente en El Club de Flo, ¡A bailar!, Me resbala, El juego de los anillos y Family Feud. Además, en el año 2020 fue una de las concursantes de MasterChef Celebrity.

En este talent show culinario Laura Sánchez generó muchos comentarios negativos, pues habló de su trabajo en la película 3 bodas de más, donde interpretó, según sus palabras, a “un travelo”. Las redes sociales afearon su comentario, indicando que fomentaba la transfobia, y ella tuvo que pedir disculpas. No ganó la competición, pues fue la séptima concursante eliminada.

Sigue los temas que te interesan