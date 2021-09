El 60% de los aficionados al fútbol considera caro el precio de los paquetes para ver LaLiga

Aunque parece que con la relajación de las medidas sanitarias y la vuelta del público a los estadios las competiciones deportivas nacionales vuelven a la normalidad, lo cierto es que en los últimos años las tendencias de los aficionados parecen haber cambiado. Así lo demuestran los resultados del último análisis de Smartme Analytics sobre LaLiga basado en una muestra a 2.504 seguidores y usuarios de la app móvil de LaLiga.

Según muestran los datos, la afición por el fútbol y LaLiga continúa a la alza: esta competición es la preferida para la mayor parte de los participantes (un 41%) seguida muy de cerca por la Champions League (un 40%). De hecho, 4 de cada 10 visiona varios partidos de LaLiga a la semana, independientemente de que sea su equipo favorito quien juegue. Tan solo un 36% de los participantes en el estudio ve únicamente los partidos de su equipo.

Sin embargo, cuando se analiza la forma de visionado y cómo consumen este tipo de entretenimiento, un 60% afirman que no pagan por un paquete de visionado completo y 6 de cada 10 consideran que los precios de suscripción son caros o muy caros (38%). Sin embargo, un 88% estaría dispuesto a un sistema de Pay Per View (PPV) donde pudieran decidir por qué partidos pagar para visionar, desde 2 euros.

Los aficionados valoran positivamente el acuerdo con CVC

Entre las novedades de LaLiga para este año se encuentra el acuerdo firmado con el fondo de inversiones CVC que inyectará 2.700 millones de euros en los próximos años a cambio del 10% de los derechos de retransmisión de la competición. El acuerdo se convirtió en mediático cuando los tres grandes clubes de LaLiga, El Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona, decidieron desmarcarse. A pesar de la repercusión del acuerdo, un 24% de los encuestados no habían oído hablar del mismo.

De entre el 76% familiarizado con el acuerdo destaca que, a pesar de las negativas de los clubes, los participantes en el estudio encuentran en general que el acuerdo es beneficioso. Sin embargo, entrando al detalle, las opiniones están muy divididas sobre para quién: los clubes en general (15%), los grandes clubes (13%) o La Liga (11%), pero, por otro lado, un 26% considera que tan solo será beneficioso a corto plazo.

Una gestión con aprobado

El consenso es generalizado en cuanto a la valoración de la gestión de LaLiga para fomentar el atractivo de la competición cada temporada. Un 71% de los encuestados la puntúa por encima del 5 y el 35% lo hace de manera muy positiva con un 7 o más. Sin embargo, si nos detenemos en los datos por edades, LaLiga goza de menos popularidad (el 28% la escoge como favorita) en la Generación Z (nacidos en 1996 y 2012) que prefiere en un 46% la Champions League.

Al contrario, es la Generación X (nacidos entre 1963 y 1976) la más apegada a nuestra competición nacional, con un 51%. Todo esto parece confirmar cambios de tendencia en el interés de una audiencia cada vez menos atraída por los pequeños equipos nacionales.

Lo que no parece cambiar es la hegemonía del diario Marca como referente en información deportiva. Su aplicación es usada con frecuencia por el 28% de los usuarios y mantiene su posición a la cabeza independientemente de las edades de los usuarios.

“LaLiga sigue siendo una competición muy bien valorada, pero hay que tener en cuenta a largo plazo los cambios de tendencia que se empiezan a evidenciar. Las nuevas generaciones son mucho más rápidas, no miran al detalle. Se trata de una generación a la que, por norma le es difícil de mantener la atención durante 90 minutos en lo mismo, son mucho más fáciles de caer en distracciones, por lo tanto, necesitan mucha más acción y, por lo que parece, solo la Champions es capaz de darle esa emoción” comenta Lola Chicón de Smartme. "No es nada nuevo, es algo que le ha pasado a casi todas las industrias del entretenimiento y ahora el deporte no es una excepción".

