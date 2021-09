Matías Urrea, expareja de Ainthoa Arteta, planta a ‘Sábado Deluxe’ por razones profesionales

Para el programa Sábado Deluxe de esta semana se anunció una entrevista a Matías Urrea, expareja de Ainhoa Arteta. La separación de la cantante de ópera se ha convertido en uno de los temas del momento para el universo de Sálvame, y querían conocer su versión de los hechos.

Sin embargo, Matías Urrea dio plantón al programa en el último momento por “recomendaciones institucionales”. Terelu Campos ya avanzó esta ausencia en Viva la vida. “Lo que ha pasado es que en el ministerio para el que él trabaja no han visto bien que vaya. No tenía la autorización pertinente”, explicó la hija de María Teresa Campos. También dijo que Urrea no ha dado un paso atrás, y que tiene la intención de sentarse en el Deluxe la semana próxima. “Que no es porque él haya recapacitado o se lo haya pensado mejor. Él está haciendo todo lo posible para venir el fin de semana que viene. Pero, en este momento, por el tipo de trabajo que tiene, en un Ministerio, no le han autorizado”, avanzaba.

Ya en la noche, María Patiño, presentadora de Sábado Deluxe, explicó la ausencia de Urrea. “Ha sido asesorado sobre los riesgos que podría acarrearle en su carrera profesional”, dijo Patiño, que dio la bienvenida al plató a su representante legal, Teresa Bueyes. La abogada no aprobó que se desaconsejase al militar ir al plató, y abogó por la libertad de expresión.

Como es habitual, el programa contaba con una entrevista previa, que no podía ser emitida, pero que fue grabada con el consentimiento de Matías Urrea. Los colaboradores pudieron verla y sacar así sus propias conclusiones; unos se posicionaban a su lado, y otros, en contra. “Tiene muchos matices y no le deja en buen lugar”, decía Antonio Rossi, que se sorprendió de que el también exmánager se quejase del divismo de la cantante, de que no le diera su lugar y de su afán despilfarrador.

El momento más controvertido fue cuando se dio a entender un episodio de violencia de Arteta contra el que era su marido, aunque ahí Teresa Bueyes acudió rauda a negarlo.

