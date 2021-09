Gloria Serra: "A José Luis Moreno no le va a gustar el estreno de 'Equipo de investigación'"

Equipo de investigación estrena este viernes su undécima temporada en laSexta. El programa presentado por Gloria Serra arrancará esta nueva etapa con el reportaje 'Las 7 vidas de Moreno', una entrega en la que se indagará en la vida del productor José Luis Moreno y en la presunta gran estafa de la que se le acusa.

"Arrancamos con este programa porque el tema es potente. No sólo hablamos de la figura de Moreno, sino de una operación muy importante en la que hay una acusación muy seria de blanqueo de 85 millones de euros", confiesa Serra a BLUPER antes del estreno.

El formato tenía preparado otro reportaje para el comienzo, pero el estallido de la trama en torno al famoso productor este verano hizo cambiar los planes. Además, durante la elaboración del programa se dieron cuenta de que el caso judicial solo es que una arista más en la misteriosa vida del empresario: "Giramos el foco porque nos dimos cuenta de que la parte más fascinante era saber quién es José Luis Moreno".

Según adelanta la presentadora, las conversaciones con Moreno y con su entorno "servirán para conocer mejor al personaje" en un reportaje "muy jugoso e impactante".

"Es una persona muy amante de su imagen y de su reputación. Tanto que la ha construido", explica la periodista. "Lo que hacemos nosotros esta noche es desmenuzar esa reputación que se ha creado para ver qué parte hay de verdad y qué parte no".

El resultado de ese trabajo, probablemente, no va a ser del agrado de Moreno. "A él no le va a gustar porque le gusta hacer cosas que él controla, y a Equipo de Investigación no lo controla nadie", asevera Gloria Serra.

Como no podía ser de otra manera, la trama judicial en la que el productor está implicado formará parte fundamental de 'Las 7 vidas de Moreno'. Y es que el equipo ha podido hablar con los principales acusados del caso: el propio Moreno, el prestamista del que se sospecha que es su presunto testaferro y uno de los cuatro directores de banco situados en el epicentro de la operación Marioneta.

Noche reñida

El regreso de Equipo de investigación tendrá que competir con otros dos estrenos en la noche de este viernes, uno de ellos dentro del mismo grupo. Y es que Antena 3 estrena la nueva edición de La Voz, mientras que en Cuatro comenzará la nueva etapa de otro programa de investigación, En el punto de mira, que incorpora a su plantel de reporteros a Samanta Villar, Ana Terradillos, Carme Chaparro y Mayka Navarro.

Gloria Serra adelanta que pronto dará una sorpresa a sus seguidores. Atresmedia

"Nuestro objetivo es llegar al mayor número de personas posible, pero no me obsesiona la audiencia porque no estamos solos en nuestro barco, aquí hay mucha gente peleando por lo mismo", reconoce Serra, que asegura que mucha gente tendrá "el corazón partido" este viernes entre Antena 3 y laSexta.

Sobre la decisión de Mediaset de programar el estreno de En el punto de mira la misma noche que Equipo de investigación, la presentadora afirma lo siguiente: "Lo siento por los espectadores amantes de la investigación, pero creo que el programa de Mediaset no tiene nada que ver con el nuestro, ha dado un cambio muy radical y ahora se acerca más a lo que en su día hacía Mercedes Milá: una personalidad con relevancia mediática que se interesa por un tema sobre el terreno. Eso no se puede equiparar a lo nuestro, que hacemos periodismo de investigación de muchas semanas, creo que son dos cosas distintas que pueden convivir".

A pesar de haberse convertido en un icono de la investigación televisiva, Gloria Serra no está dispuesta saltar al otro lado para implicarse directamente en los reportajes del programa. "Con todo el respeto a quien lo hace, creo que cuando eres una persona relevante y vas a hacer preguntas, no te responden de la misma manera. (...) A mí no me gustaría que Gloria Serra transformara lo que la gente dice, seguramente ayudaría para ciertas cosas, pero no sería tan real ni natural".

A lo que sí está abierta la periodista es a explorar nuevos horizontes profesionales que compaginar con su labor en Equipo de investigación. "Soy una persona con muchísimo sentido del humor, pero tengo una raya que no puedo cruzar, no me puedo convertir en una payasa, que es una profesión muy meritoria, porque eso perjudicaría a Equipo de investigación", explica.

De hecho, anuncia que "muy pronto" habrá noticias en este sentido. "Os voy a dar una sorpresa esta temporada. No puedo adelantar nada más, porque no solo depende de mí".

