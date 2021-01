10 años de ‘Equipo de investigación’: las delirantes promos que explican su éxito

El 31 de enero de 2011 llegaba a nuestra televisión un nuevo programa de reportajes: Equipo de investigación, entonces en Antena 3. Un espacio que profundizaría en temas como el robo y venta del cable de cobre, el negocio que hay detrás de la Dieta Dukan, tan de moda en aquel entonces, o la desaparición y muerte de algunas personas como Sheila Barrero.

Nacía curiosamente como una evolución de 3D, el magazine que Gloria Serra presentó con poca fortuna en la tarde de Antena 3. Sin embargo, la cadena decidió darle la oportunidad al programa de saltar al late night con una serie de especiales de investigación

Poco a poco el programa fue cogiendo solera, y su presentadora y locutora principal, Gloria Serra, se convirtió en un sello televisivo. Su forma de narrar los acontecimientos daba solemnidad, captaba la atención de cualquiera que se encontrase el programa haciendo zapping, y sabía administrar una buena dosis de intriga al capítulo de turno.

A partir del año 2013, coincidiendo con el estreno de su cuarta temporada, Equipo de investigación dio el salto a laSexta, donde se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales, en uno de esos espacios que ya forman parte del ADN de la cadena.

Este viernes, Gloria Serra y su equipo celebran diez años en antena, todo un récord para un programa de esas características, y emitirá un programa especial sobre la muerte de Cristina Ortiz, la Veneno.

"Vamos a aportar una prueba contundente de que las cosas no se hicieron bien y que puede haber motivo para reabrir el caso", ha asegurado Serra en una visita a Liarla Pardo, añadiendo que lo que parecía un accidente doméstico podría ser, en realidad, un homicidio. La entrega tendrá el nombre de La muerte de La Veneno: Último capítulo.

Ese aniversario, además, ha servido como excusa para tomarse el programa con un poco de humor, y para ello han creado una buena colección de vídeos promocionales en los que Gloria Serra intenta enseñar a otros colegas de la casa a locutar como ella.

Así, el Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Cristina Pedroche o Dani Mateo se convierten en discípulos de la comunicadora barcelonesa, que les enseña a entonar con intensidad locuciones sobre narcos, vecinos conflictivos o adictos al azúcar, para terminar siempre diciendo: "Cumplimos diez años en Equipo de investigación, y somos inimitables".

Ciertamente, el estilo de Equipo de investigación es inimitable, pero también parodiable. De ahí que el propio programa, consciente de cómo muchos humoristas (y también gente de la calle) emulan la forma de hablar de su presentadora, se haya decidido a promocionar esta década en antena con semejantes promos.

"El primero que me imitó fue Carlos Latre, yo pensé que después de eso ya me podía morir. Luego llegó José Mota y casi me desmayo de la impresión. Y Leonor Lavado, que también me imita estupendamente, pero ¡tenemos pocas imitadoras mujeres!", decía la propia Gloria Serra a estas páginas el pasado septiembre, cuando se estrenó la actual temporada.

"Dicho esto, a mí me parece muy divertido que me imite la gente a pie de calle, que alguien que quiera contarle a otra algo y me imite a mí me parece divertidísimo, es gratificante haberme metido en la vida cotidiana de la gente".

¡@EqInvestigacion cumple 10 años!



Ni siquiera El Gran Wyoming puede igualar a la gran @gloria_serra... #inimitables



Los viernes, a las 22:30h., en @laSextaTV.

Lo más interesante de este aniversario es que esa forma de narrar y ese estilo de reportajes ya formen parte de la cultura pop de este país. De hecho, Equipo de investigación ha formado incluso parte de una de las más delirantes tramas de la serie Paquita Salas, generando numerosos memes sobre cómo siguen al personaje de Noemí Argüelles (Yolanda Ramos) por la venta ilegal de un producto de belleza.

"Equipo de investigación es mucho más que una locución, genial para unos y exagerada para otros. Su adictiva forma de narrar responde a un código y lenguaje propios, que desarrolló la primera directora, Begoña Chamorro. Y que han sabido darle continuidad las actuales responsables, Rocío Lama y Guadalupe Domínguez. El secreto de estos 10 años es el equipo que da nombre al formato, un nutrido grupo de periodistas, cámaras, realizadores, editores y productores, abanderados por su cara visible y más reconocible, Gloria Serra", explica Luz Aldama, directora de Programas de Actualidad de

Atresmedia TV.

Y así es. Pese a que son capaces de reírse de sí mismos y de alabar las parodias de terceros, Gloria Serra y Equipo de investigación han conseguido una marca única y particular con la voz como guía de los reportajes, aportando una seriedad absoluta a temas que podrían parecer baladíes, como la famosa "guerra del pan" o qué hay detrás de los contenedores de la ropa usada.

De hecho, el programa consiguió reactivar la investigación del caso Alcàsser después de que el responsable del navío desde el que supuestamente huyó Antonio Anglés concediera una entrevista al programa Equipo de investigación.

"Para nosotros fue un subidón, pero no por obtener algo que no tiene nadie más, o porque las cosas salgan bien. Fue un subidón personal, de demostrar que el periodismo sirve para algo, para esto. Además, es un tema que nos duele a todos en el alma, en el que el principal encausado no haya pagado por esos crímenes horribles. Nos sentimos muy felices, muy orgullosos, es de las veces que más veces nos ha dado la sensación", señaló Serra a este medio.

27 años después del asesinato de las niñas de Alcàsser, un juzgado de Alzira ha pedido que se tome declaración al capitán del barco en el que se perdió la pista de Antonio Anglés, el principal sospechoso del brutal crimen

22.000 horas de grabación

A lo largo de estos diez años, Equipo de investigación ha sumado más de 22.000 horas de grabación (lo que supondría 920 días grabando de forma ininterrumpida) y ha realizado más de 10.000 entrevistas.

Además, ha destacado como escuela de reporteros, ya que por el espacio de laSexta han pasado más de 120 profesionales del periodismo.

Desde su estreno en 2010 ha promediado un 7,6% de cuota de audiencia y 1.143.000 espectadores. Más de 41 millones de espectadores han visto sus entregas a lo largo de esta década. Sus emisiones más vistas, situadas por encima de los dos millones de espectadores, han sido ‘Sor María’ (2.312.000 y 13,2%), ‘El pequeño Nicolás’ (2.093.000 y 11,7%) y ‘Pacto de Silencio’ (2.013.000 y 16,5%).