¿Se está convirtiendo Jorge Javier Vázquez en un personaje más de ‘Sálvame’?

Este 3 de septiembre se emitía el segundo programa de Viernes Deluxe después de un breve descanso veraniego. Y lo hacía con un invitado sorpresa, del que María Patiño, la presentadora, hablaba con mucho misterio hasta llevar al espectador a la puerta de su camerino. Entonces se despejaban las dudas: el enigmático invitado resultaba ser Jorge Javier Vázquez, el autoproclamado dueño del cortijo, que decidía hacer una pausa en sus vacaciones para poner algunos puntos sobre las íes.

Y es que en la misma semana Jorge Javier había realizado una polémica entrevista en Lecturas donde atizaba a varios de sus compañeros. En especial habló de Kiko Matamoros, sobre el que decía que buscaba su despido de Sálvame, y que se estaba presentando en la pequeña pantalla como una víctima del feminismo.

¿Seguirá Kiko Matamoros en Sálvame? Esa es la pregunta que lleva semanas en el aire en el universo rosa de Mediaset, y se nos suele dar una de cal y otra de arena. En ese sentido, María Patiño decía que le daría mucha pena que Matamoros se fuese de Sálvame, pues es un colaborador multiperfil. Sin entrar en detalles, la comunicadora nos decía que lo mismo te sirve para opinar de cualquier tema y aportar informaciones exclusivas que adoptaba un rol de personaje y se le cuestionaba su vida sentimental, sus relaciones familiares o cualquier otro aspecto que pueda corresponder.

Pero, si lo pensamos friamente, en esa misma entrevista el que se está mostrando como alguien cada vez más multiperfil es el propio Jorge Javier Vázquez, que eligió hacer una pausa en sus vacaciones no ya para estar al frente del programa, sino para hablar como invitado, como personaje.

El de Badalona nunca ha tenido problema en discutir con sus colaboradores, en decir su opinión libremente. Es un presentador de los que se moja, de los que discute, defiende. Vive su puesto de trabajo, rema siempre a favor de obra. “¿A ti qué coño te pasa? ¿Te vas a dejar ya de polladas?” fue la bienvenida que le dio a Kiko Matamoros cuando se sentaron frente a frente, para ajustar sus cuentas. Quería demostrar que no iba en tono beligerante, que primaría el espectáculo por encima de las rencillas.

Jorge Javier en 'Viernes Deluxe'

A veces, los ajustes de cuenta de Jorge Javier Vázquez en Sálvame (y el Deluxe) ha resultado un tanto complicado para el programa. Por ejemplo, este febrero, Jorge enseñó un meme de Belén Esteban, que sentó fatal a su compañera; ella le dijo que también tenía cosas de él, pero no las enseñabas.

Esa respuesta hizo estallar al presentador, que le dijo a la de San Blas que le había demostrado “qué tipo de persona es”, lo que hizo llorar a Esteban. “Aquí, ¿qué pasa? ¿Sólo cuando tú pides disculpas se te pueden aceptar? ¿Tienes la potestad de pedir perdón y que la otra persona lo acepte? ¿Eres tú quién dicta si esto sí o no? Conmigo, no. Te he pedido disculpas de corazón. No me llores porque me da igual. El llorar funciona muy bien en cámara”, seguía diciendo, antes de que Esteban se levantara de plató y se marchara.

Sin duda, los mayores desencuentros de Jorge en el último año han sido con Belén, sobre todo, desde que discutieran por un tema de política en junio de 2020. Ambos han reconocido que entre ellos la cosa ya no está igual, a pesar de que llegaron a cocinar juntos en La última cena y alzarse como ganadores.

Ahora falta ver si esas discrepancias de Jorge Javier Vázquez con Kiko Matamoros son completamente reales o si se olvidarán en poco tiempo. Y es que no sería de extrañar que la exclusiva de Lecturas haya tenido un punto de teatro, pues Sálvame necesita en estos momentos “agitar el avispero” más que nunca para remontar unas audiencias que cada vez sufren más por el crecimiento de Tierra Amarga y Pasapalabra en Antena 3. De hecho, este jueves Sálvame Tomate llegó a anotar su mínimo histórico al no poder hacer frente tanto al concurso de Roberto Leal como a la emisión de un partido de la Roja en La 1.

Hay que decir que Jorge Javier defiende ese tipo de perfiles, polémicos y salseros, en un programa como Sálvame. En la misma entrevista ya citada de Lecturas, el presentador alababa el trabajo de Gema López y su aportación al programa, pero dijo que todos no podían mantener un perfil como el de ella sin que Sálvame se fuese a pique. "Es fundamental tener en el programa a alguien como Gema porque es la coherencia personificada. Pero sería imposible hacer Sálvame con diez Gemas, no habría programa".

