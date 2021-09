'Sadakatsiz' ('Infiel') en Turquía: rival de 'Love is in the air', cifras espectaculares y una polémica

Con Mujer finiquitada y Mi hija a punto de decir adiós, Antena 3 se prepara para traer más recambios de ficción turca que, junto a Inocentes, tratarán de revalidar el éxito sin precedentes de estas dos ficciones que han cambiado el rumbo de la televisión española para siempre.

Este domingo 5 de septiembre, a partir de las 22:horas, se estrena Infiel, un drama adaptado de la serie de la BBC Doctor Foster estrenado en Turquía el pasado 7 de octubre de 2020 en Kanal D. El próximo mes de septiembre arrancará su segunda temporada.

Y ojo, porque la serie está protagonizada por dos rostros conocidos entre los fans de las series turcas en España ya que aparecen en dos de los grandes éxitos de ficciones de Atresmedia: Cansu Dere, protagonista de Madre; y Caner Cindoruk, quien interpreta a Sarp en la exitosa Mujer.

Por tanto, Infiel cuenta con una serie de ingredientes que de entrada atraerán a los fans de estas ficciones en nuestro país y que pueden convertirla en el próximo gran fenómeno de la cadena de Atresmedia. Pero, ¿cómo ha funcionado la serie en su emisión original en Turquía?

La respuesta es clara: Sadakatsiz, su nombre original, ha arrasado en el país otomano con cifras espectaculares. La ficción se convertía desde su estreno en un verdadero fenómeno, ocupando el top 3 de emisiones más vistas de Turquía en cada uno de los capítulos que ha emitido desde octubre. En su estreno la serie anotaba un gran 6,02 de ratings, por encima del 4 necesario para ganarse la renovación en el país. Pero ese dato estaba lejos de ser su techo.

'Infiel'

En sucesivas semanas la serie se mantuvo en torno a datos que oscilaban entre el 6 y el 9 del índice de audiencia, subiendo al segundo puesto de la ficción más vista entre los capítulos 2 y 5. Sin embargo, la ficción conquistaba el liderazgo absoluto con su capítulo 13 el 13 de enero de este año con un impresionante 11,82 de ratings. De hecho, la serie se mantenía durante numerosas semanas por encima de la barrera del 10, aunque descendía al segundo puesto de lo más visto.

Curiosamente, Infiel se ha enfrentado en Turquía a una gran conocida de la audiencia española: Sen Cal Kapimi, más conocida como Love is in the air en nuestro país. De hecho, debido el estreno de la segunda temporada de Kurulus Osman (El Otomano) y la primera temporada de Sadakatsiz, Love is in the air caía a su segundo peor dato con un 4,86 en totales, un 5,45 en ABC1.

Una buena muestra del éxito sin paliativos de Infiel, ya que de esa fecha en adelante la comedia romántica no pudo aguantar la fuerte competencia y el 11 de noviembre con su episodio 18 caía hasta un 3,92 en totales y un 4 en ABC1, su mínimo histórico, lo que llevó a FOX Turquía a cambiarle del miércoles al sábado. Por tanto, ambas series vivieron una cruenta batalla durante varias semanas de la que Infiel salió como clara vencedora.

Pero la emisión de Infiel en su país de origen no ha sido precisamente de color de rosas ya que, como otras ficciones, ha vivido una amarga polémica por cuenta de la censura del país. Y es que la cadena y la productora tuvieron que enfrentarse a una importante multa por parte del Consejo Supremo de Radio y Televisión del país (RTUK en turco) por “mostrar las relacione extramatrimoniales como normales". A su juicio, este tipo de contenidos en horario de máxima audiencia "son un mal ejemplo" porque crean "modelos a seguir que pueden afectar negativamente a los jóvenes y los niños".

No es la primera vez que el RTUK multa alguna de las ficciones que se han podido ver en nuestro país. Fue precisamente Love is in the air una de las que se tuvo que enfrentar a una de estas sanciones tras la emisión de varias escenas con contenido erótico que irían en contra de los códigos morales del país.

Estas son las audiencias de Sadakatsiz (Infiel) en Turquía:

Capítulo Fecha de emisión Total Capítulo 01 7 de octubre de 2020 6,02 Capítulo 02 14 de octubre de 2020 6,85 Capítulo 03 21 de octubre de 2020 8,04 Capítulo 04 28 de octubre de 2020 7,38 Capítulo 05 4 de noviembre de 2020 9,28 Capítulo 06 11 de noviembre de 2020 10,08 Capítulo 07 18 de noviembre de 2020 10,65 Capítulo 08 25 de noviembre de 2020 9,69 Capítulo 09 9 de diciembre de 2020 11,11 Capítulo 10 16 de diciembre de 2020 11,05 Capítulo 11 23 de diciembre de 2020 10,73 Capítulo 12 30 de diciembre de 2020 11,03 Capítulo 13 13 de enero de 2021 11,82 Capítulo 14 20 de enero de 2021 11,24 Capítulo 15 27 de enero de 2021 10,10 Capítulo 16 3 de febrero de 2021 11,05 Capítulo 17 10 de febrero de 2021 11,35 Capítulo 18 17 de febrero de 2021 11,23 Capítulo 19 24 de febrero de 2021 10,80 Capítulo 20 3 de marzo de 2021 10,69 Capítulo 21 10 de marzo de 2021 9,12 Capítulo 22 17 de marzo de 2021 10,35 Capítulo 23 24 de marzo de 2021 10,64 Capítulo 24 31 de marzo de 2021 10,32 Capítulo 25 7 de abril de 2021 10,09 Capítulo 26 14 de abril de 2021 10,23 Capítulo 27 28 de abril de 2021 9,53 Capítulo 28 5 de mayo de 2021 8,68 Capítulo 29 12 de mayo de 2021 9,50 Capítulo 30 19 de mayo de 2021 8,66 Capítulo 31 (final de temporada) 2 de junio de 2021 8,07

De qué va ‘Infiel’

Asya (Cansu Dere) es una doctora de éxito que trabaja en un hospital privado y, además, tiene una familia perfecta y disfruta de una vida plena y feliz. Su marido, Volkan (Caner Cindoruk), es el esposo ideal y el mejor padre para su hijo Ali (Alp Akar).

Sin embargo, los problemas llegan a la casa y al matrimonio de Asya y Volkan cuando ella encuentra un largo cabello rubio en la bufanda de él. Tras este hallazgo, la doctora comienza a investigar, pero acaba sintiéndose culpable por desconfiar de su marido.

En un giro de los acontecimientos, Asya acabará descubriendo que Volkan realmente la está engañando con la hija de un amigo y que, además, su amante está embarazada de él. La protagonista tendrá que digerir esta realidad y acabará tratando de saciar su sed de venganza haciendo que su esposo pague por su traición.

