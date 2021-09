El aplaudido discurso de Chelo García-Cortés a favor de las personas no binarias.

Este viernes hubo ración doble de Chelo García-Cortés en Sálvame. Y es que el actor Josep Ferré se convirtió en la periodista asturiana en una nueva intervención en el programa, donde anteriormente imitó a Lydia Lozano, Anabel Pantoja, Kiko Hernández o Kiko Matamoros, entre otros.

Así, Josep Ferré (rebautizado como Chelo García-Ferré) lució unos pantalones vaqueros, unas zapatillas deportivas y una americana igual que la auténtica Chelo, e hizo chistes en los que hablaba de la condición de bisexual de la periodista o proclamaba el amor hacia su mujer Marta Roca.“Puede que Marta aceptase acostarse con las dos, sí, Marta se acostaría con dos Chelos”, bromeó la auténtica Chelo, siguiendo la broma del programa.

Hacia el final de Sálvame Naranja el programa contaba con la visita del doctor Sánchez Martos, colaborador habitual de Sálvame, y en un momento dado Ferré pidió la palabra y dijo que está muy bien de salud, pero que también “está muy bien reivindicar los derechos LGTBI, que yo soy una pionera de la televisión, yo he hecho mucho por el LGTBI”. Ferré llevaba una bandera de arcoíris en la mano, mientras, de fondo, sonaba la canción ‘Saturday Night’, la cual Chelo cantó el verano pasado en la sección ‘La verbena de Sálvame’.

Entonces la verdadera Chelo salía al centro y decía que “lo que hay que hacer es Siempre hacia adelante”. Como la música estaba muy alta y Josep Ferré pisaba su discurso pidió un poco de silencio.

“En estos momentos hay personas que se declaran no binarias, se les llama elles, gente muy joven que no se les entiende”, decía Chelo García-Cortés, muy seria. “Imagínate si a los transexuales por lo que han pasado… Imagínate a una persona de 20 años o 22 que no quiere ser ni hombre, ni mujer. Por ellos va esto y por ti Daniella. Por todos los que en esos momentos no sois entendidos ni por vuestros compañeros, ni por vuestros padres, ni los políticos”. Un discurso que la periodista acabó pronunciando su conocido: “¡Basta ya!”.

Su discurso fue muy aplaudido en el plató, y también en las redes sociales. La cuenta oficial de Twitter de Telecinco se encargó de compartir la escena, que se ha vuelto viral y ha ensalzado la defensa de la diversidad que Chelo defiende en la pequeña pantalla.

El discurso de @chgarciacortes en el que visibiliza y defiende a las personas no binarias: "Por todos los que no sois entendidos ni por vuestros compañeros, ni por vuestros padres, ni por los políticos. Basta ya" 👏 https://t.co/vikh12B23L pic.twitter.com/QiGIbPQyC6 — Telecinco (@telecincoes) September 3, 2021

