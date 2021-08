Quién es Sergio Pazos, el actor que desde participa como invitado en ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas Roberto Leal revela qué dos presentadoras de Antena 3 no se atreven a ir a 'Pasapalabra'

El humor estará muy presente esta tarde en Antena 3. Y es que Pasapalabra da la bienvenida al periodista Sergio Pazos, quien durante años fue una de las caras más visibles de Caiga quien caiga. Un profesional del mundo del espectáculo que junto a Carla Hidalgo, María Casal y Daniel Huarte ayudará las próximas tardes a los concursantes Pasapalabra a acumular el mayor número de segundos posibles.

Como dice @PazosSergio, las primeras veces dejan huella. Esperemos que nosotros la dejemos en ti 😍 #Pasapalabra pic.twitter.com/eBc2vc629y August 17, 2021

Sergio Pazos nace en Orense en 1965. En los años 80 comienza a trabajar como actor haciendo teatro con varias compañías. Su fama, sin embargo, se dispara a partir del año 1996, cuando se convierte en uno de los reporteros del exitoso programa Caiga quien caiga, de Telecinco.

“Era un formato agresivo, porque no se hacían realizaciones tan agresivas, ni se ponía lo que no se veía normalmente de los eventos políticos”, recuerda sobre aquella experiencia. “Ojalá todas las cadenas tuvieran un CQC, cada uno con su estilo, me da igual, pero sería muy bueno que los políticos volviesen abajo y a enfrentarse a preguntas de verdad y a gente que tenga ganas de hincarle un poquito el diente, y no estos debates tan light”, añade.

En el año 2005 se suma a Aventura en África, una versión de Supervivientes que se emitió en Antena 3, y en la que también participaron María Jiménez, Pedro Marín o la cantante Rebeca. Fue el séptimo expulsado frente a Raquel Muriel, una concursante anónima que casi se hace con la victoria de la edición. El ganador absoluto fue el torero Víctor Janeiro.

Desde entonces a Sergio Pazos lo hemos visto únicamente como actor, en series como Amar es para siempre, Gym Tony, La que se avecina o Cuéntame como pasó. Además, ha hecho varias giras teatrales, entre las que se puede destacar La muerte de Sherlock Holmes. En 2019 recibió el premio del Festival de Cine de Talamanca de Jarama a su trayectoria profesional.

