Bea la Legionaria reaparece en ‘Sálvame’ y la lía porque le llaman okupa

Este lunes Sálvame invitaba a Beatriz González-Rico Cabra, participante de Gran Hermano en el año 2004. La conocida como Bea la Legionaria fue una de las concursantes más polémicas de su edición por su carácter, aunque caló mucho entre el público, e incluso regresó a la casa de Guadalix en GH: El Reencuentro.

En la actualidad, Bea pasa por una mala racha profesional: se quedó sin empleo como consecuencia de la pandemia, y no puede pagar el alquiler de la casa en la que vive. Una situación que Sálvame ha explicado calificando a la invitada como okupa, algo que ha hecho que Bea estalle en directo.

En un momento dado del programa, la presentadora Nuria Marín tuvo que parar el directo para acudir a la sala en la que estaba Bea, acompañada de Anabel Pantoja y de Rafa Mora. Allí Bea explicó que le había molestado que cebasen su historia diciendo que una persona muy famosa estaba “arruinada, sin trabajo y viviendo de okupa”, ya que afirma que pagará el alquiler del piso en cuanto pueda, tras más de un año y medio de deudas.

“Tengo mis llaves, tengo mi casa limpia, pago mi luz y pago mi agua. Si no pago el alquiler soy morosa, pero no okupa, de morosa a okupa anda que no va…” quería aclarar Bea la Legionaria. “Recibo una ayuda de 450 euros y el alquiler son 425, ¿cómo lo hago? ¿Dónde está aquí la okupación? ¡Eso es ser populista!” se justificaba, muy enfadada.

En un vídeo previo Bea explicaba que vivía con su hijo, si bien luego se descubrió que el menor vive con sus abuelos, algo que ella justificó. “Hoy por hoy está con mis padres, lleva un mes. No voy a dejar a un menor solo en la casa desde las 12 hasta las 2 de la mañana. Está de vacaciones justo el mes que me voy a trabajar”, se defendía.

Sin embargo, no parece dispuesta a irse ella misma a casa de sus padres. “He tenido una mala época y el problema se ha ido haciendo tan grande que ya no lo abarco. Me voy a hacer cargo de todo lo que yo deba, me comprometo a pagarlo. Van a exagerarlo todo más para que si estoy mal, que esté peor”, finalizaba.

