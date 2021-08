Lorena García anuncia su embarazo en 'Espejo Público' y confiesa su mayor miedo: "Es muy duro"

Lorena García ha sorprendido este jueves a los tertulianos y a los espectadores de Espejo Público al anunciar en directo que está embarazada de su segundo hijo. La noticia saltaba de forma espontánea cuando la presentadora entrevistaba al exdirector de Salud Pública de la OMS y exasesor de Barack Obama, Rafael Bengoa.

"Señor Bengoa, ¿qué hacemos con las embarazadas? Y esta es una pregunta casi personal, porque estoy embarazada y me pongo en la piel de las mujeres que lo están dudando y el debate es duro", confesaba sin poder contener la emoción.

La sustituta veraniega de Susanna Griso ha desvelado su miedo a la vacunación contra la Covid-19 dado su estado de gestación. "Yo estaba dispuesta a vacunarme cuando hiciera falta, pero ahora hablamos por nosotras y nuestros bebés. ¿Qué hacemos?", ha preguntado, asegurando que se encuentra con muchas contradicciones que le generan dudas sobre la seguridad de la vacunación en embarazadas.

El experto ha defendido que conviene esperar las primeras semanas de embarazo. "Lo lógico es que se empiece a indicar que sea en el segundo trimestre. Las embarazadas deben interiorizar que sí se deben vacunar", asevera Bengoa.

Sobre la disparidad de mensajes de las autoridades, el médico ha explicado que aún no hay resultados clínicos definitivos sobre este asunto. "A las mujeres embarazadas no las puedes meter en un ensayo clínico en origen para ver la seguridad de las vacunas y su eficacia, por lo tanto tienes que ir valorando con los datos reales con las vacunaciones que se van haciendo".

La presentadora ha desvelado que está en la semana 14 de embarazo y ha preferido no vacunarse por precaución. "En mi caso digamos que ya he pasado la parte crítica, que me ha costado, que lo hemos pasado regular, y las dudas son todas y la información, insisto, que ahora mismo se da desde Sanidad, es contradictoria".

Tras la entrevista a Bengoa, Lorena García ha vuelto a emocionarse al hablar de su segundo embarazo. "Era un secreto, vamos... Pero de verdad es muy duro, ¿eh?", ha confesado con la voz entrecortada, haciendo una mención especial a todas las mujeres que han sido madres en 2020, enfrentándose a lo peor de la pandemia.

Ya en un tono más relajado, la periodista ha contado cómo se ha tomado la noticia su otro hijo de dos años y medio: "Quiere un tractor, no quiere un hermano", ha contado entre risas la presentadora de Espejo Público de Verano.

Sigue los temas que te interesan