Cristina Cifuentes ultima su fichaje como concursante estrella de 'La última cena'

Cristina Cifuentes continúa su romance con la televisión. Después de que se rumoreara su nombre para ser concursante de MasterChef Celebrity, la expresidenta de la Comunidad de Madrid sí que está a un paso de ponerse el delantal para participar en otro programa de cocina.

Será en La Última Cena, el talent culinario de famosos presentado por Paz Padilla que hoy comienza su segunda temporada en Telecinco. Según ha podido saber BLUPER, la productora del programa La Fábrica de la Tele y la expolítica ultiman a estas horas su fichaje para esta edición.

Cifuentes se uniría así a otros nombres ya anunciados como los de Isa Pantoja y Asraf Beno, que este jueves se convierten en sus primeros concursantes, Lucía Dominguín o Alba Carrillo, amiga personal de Cifuentes y con quién podría competir en este talent.

La relación entre la expolítica y la productora ha sido muy fluida durante los últimos años desde que la cúpula le hiciera un ofrecimiento laboral en directo en Sálvame Limón en noviembre de 2019.

Entonces, días después de debutar como colaboradora en El Programa de Ana Rosa y Ya es mediodía, Kiko Hernández aprovechó que Cifuentes acudía como invitada sorpresa al programa para hacerle una particular oferta: presentar el Limón.

“No digo que en el futuro no lo vaya a hacer, pero eso de la semana que viene… no sé. Me encanta este programa y lo digo abiertamente. Hay mucha gente que dice que solo ve los informativos y yo veo Sálvame", reconoció.

Unas semanas después Cifuentes se sentaba en el Deluxe para hablar un poco de todo (de política, de su vida personal, de feminismo, de actualidad) y también se unía a Todo es mentira como colaboradora.

Cifuentes, amiga personal de Risto Mejide, que no dudó en callar su juicio por el caso Máster y celebró su absolución, estuvo en el programa hasta septiembre de 2020. Desde entonces sólo se le ha podido ver en programa Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana.

A mediados de abril se publicó que la expolítica del PP estaría negociando su fichaje por MasterChef Celebrity. Sin embargo, parece ser que ni siquiera fue contactada por TVE o la productora del programa, Shine Iberia.

Donde sí estará será en Los miedos de..., el nuevo docureality creado por Mediaset España y Warner Bros en el que un grupo de famosos se someterá a diferentes experiencias supervisadas por un grupo de expertos para tratar de vencer a alguno de sus mayores temores.

