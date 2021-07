Roma Gallardo, colaborador estrella de Íker Jiménez, sale en defensa de Naim Darrechi tras su polémica

"No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces nunca lo utilizo. Es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así, tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema (...) Yo les digo que tranquilas, que soy estéril", afirmaba hace unos días el tiktoker Naím Darrechi en el programa de Mostopapi.

Unas palabras que han levantado una enorme polémica en redes sociales y medios de comunicación, y que han llevado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a anunciar que llevará estas declaraciones a la Fiscalía.

"Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía", escribía la ministra.

No ha sido la única en denunciarlo. Otros youtubers como Ibai Llanos también ha cargado tanto contra Darrechi como Mostopapi. "¿Qué cojones está diciendo? Aunque lo diga en broma, es algo con lo que no se puede bromear".

Sin embargo, a Darrechi también le ha salido un defensor: Roma Gallardo. El colaborador estrella de Íker Jiménez, conocido por ser un negacionista de la violencia de género, ha dicho en su canal de Youtube que "dentro de la irresponsabilidad absoluta que ha hecho, no puedo consentir que llamen violador a un chaval de 19 años que no ha violado a nadie".

espera q ahora viene el q faltaba a dar su opinión pic.twitter.com/VusWjCeBC0 — césar꙳✧º⁎ ⃰⋄ (@cesarvalleejo) July 12, 2021

"Con críticas malas se puede construir algo muy bueno. Mírame a mí. El porcentaje de críticas negativas sólo valen para hacerme ganar más pasta y hacerme más feliz", continúa.

"Esto fue lógicamente un acto de inconsciencia aberrante. Pero me parece que tiene una fácil solución porque, cómo no ha habido ningún caso de embarazo, por suerte, la solución es que el chaval tome consciencia", añadía.

Sin embargo, Darrechi no se ha arrepentido de sus palabras sino que éstas saliesen. "Ojalá que no hubiera salido y se hubiera cortado. Perdón, mi culpa. Todo lo que digáis, tenéis razón".