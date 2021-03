Lluvia de críticas a Iker Jiménez por el peligroso discurso de uno de sus invitados

Iker Jiménez ha vuelto a desencadenar una oleada de críticas por la presencia de un controvertido personaje en la entrega de Horizonte emitida este miércoles. El programa ha abordado dos polémicos asuntos que a menudo son objeto de debate: la explotación sexual que se esconde tras el negocio de la pornografía y la prostitución.

Para tratar el tema, el espacio ha contado con la visita de uno de sus colaboradores habituales, el doctor Gaona, así como de la exmodelo y presentadora Mabel Lozano, coautora del libro PornoXplotación. Pero el nombre que más ampollas ha levantado entre los espectadores ha sido el de Roma Gallardo, un polémico youtuber que ha vertido comentarios más que cuestionables en el plató de Horizonte.

Mabel Lozano ha desmontado a Gallardo en 'Horizonte'. Mediaset

A pesar de que son muchas las voces expertas que han alertado sobre la explotación sexual presenta en actividades como la prostitución o la pornografía, el invitado ha restado importancia al asunto afirmando que "el problema no es el porno, sino los delitos que se dan en cualquier red social, ámbito o trabajo".

Gallardo, además, ha asegurado que "la prostitución se ejerce libremente, así como ser actriz o actor porno". Y prosigue: "En el cine convencional también hay abusos y gente que se aprovecha de actrices y mujeres, y sin embargo no hay que abolir el cine convencional".

Pero la frase que más críticas ha generado vendría tras la intervención de Mabel Lozano en la que ha recordado que "no hay que desvincular esto de la trata sexual, porque tiene la finalidad de la prostitución". El youtuber ha contestado a la escritora defendiendo que "la prostitución es un trabajo y la trata es un delito", a lo que Lozano ha insistido en que "la prostitución no es un trabajo, sino la forma más antigua de explotar a la mujer". "A la mujer no, yo tengo amigos prostitutos, hombres", ha sentenciado Roma Gallardo.

Hoy el filósofo y estudioso Roma Gallardo esta en cuatro con los cazafantasmas hablando sobre la explotación en el porno..... pic.twitter.com/Ay18A7DAYM — Kritika 💪 (@kritikafull) March 10, 2021

Otro de los momentos en los que el youtuber y Mabel Lozano se han enfrentado ha sido al debatir sobre la cosificación de la mujer. La exmodelo ha afirmado que las mujeres son "mucho más vejadas", pero el joven lo ha puesto en duda: "¿Existe realmente un porcentaje de quién está más cosificado de los dos? Porque yo creo que no".

Sus argumentos falaces y negacionistas de la explotación sexual hacia la mujer hacían estallar a las redes, que han criticado su intervención y su presencia en el programa para hablar de un tema del que no es experto ni tiene conocimientos que le avalen. Iker Jiménez tampoco se ha librado de esos comentarios por "convertir a Roma Gallardo en experto" o "poner sus opiniones al mismo nivel" que el de "profesionales con años de investigación a sus espaldas".

Lo cierto es que Roma Gallardo está acostumbrado a ser objeto de controversia por sus incendiarias afirmaciones. El youtuber suele publicar opiniones que denigran a las mujeres y niegan la existencia de la violencia de género. "Si tu novio te agrede, lo hace porque es tu novio y tiene motivos personales" o "es más probable que tú seas puta a que un hombre cualquiera sea un maltratador" son algunos de los comentarios que ha publicado en sus redes.