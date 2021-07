Tom Brusse no fue el primero en enseñar sus partes: los deslices más recordados de la televisión

Tom Brusse ha protagonizado uno de los momentos más virales de Supervivientes 2021. El concursante tuvo que llevar durante varios días un minúsculo taparrabos para poder disfrutar de la recompensa que le había ofrecido el programa. Sin embargo, la prenda era tan pequeña que, al mostrarse por primera vez ante los espectadores con el tanga, Tom no se percató de que sus genitales estaban completamente al aire.

Aunque el descuido sólo duró unos segundos, las imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales, donde el de Marrakech se convirtió en tendencia con cientos de bromas, memes y comentarios.

Pero Tom Brusse no ha sido el primer concursante de un reality en enseñar más de lo que le habría gustado durante su estancia en el programa. La historia de la televisión está plagada de otros deslices que, pasen los años que pasen, siguen acompañando a sus protagonistas en el imaginario colectivo.

1. Antonio Canales

No hay que remontarse muy atrás para recordar otro descuido en directo. De hecho, también se produjo en la presente edición de Supervivientes. El bailaor Antonio Canales recibía con tal emoción sus nuevos calzoncillos que decidía ponérselos en directo, sin esconderse de la cámara en Playa Destierro.

Antonio Canales se cambia los calzoncillos en directo y se le ve todo #SVGala4 pic.twitter.com/fMKBPEwMMU — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 29, 2021

Pese a que se dio la vuelta para ocultar sus partes más nobles, el concursante acabó enseñándolo todo al agacharse, ante las risas de Jorge Javier Vázquez y la mirada atónita de Lola, que trataba sin éxito de tapar las vergüenzas de su compañero.

2. Canales Rivera

Con permiso de Antonio Canales, si hay un Canales cuyo desnudo televisivo se recuerda, ese es Canales Rivera. El torero, que actualmente colabora en Sálvame, participó en 2004 en la versión de Supervivientes que por aquel entonces emitía Antena 3 bajo el nombre La selva de los famosos, y lo enseñó absolutamente todo en directo.

Never forget a Canales Rivera en la ducha en “La isla de los famosos” 🤤💦👀🔥🥰 #CantoraLaHerenciaEnvenenada pic.twitter.com/Nz9P7Z1iJG — Adriyuyu 🏳️‍🌈 (@Adriyuyu) November 13, 2020

El diestro se ganó una preciada ducha como recompensa en el programa y no dudó en despojarse de toda su ropa para poder disfrutar de esa acción cotidiana ten escasa en la isla. Mientras se enjabonaba bajo el agua, el concursante no se percató de que el ángulo de la cámara podía captarlo todo y se giró, mostrando sus partes más íntimas ante millones de espectadores.

3. Karmele Marchante

Aunque ahora reniegue de todo lo que tenga que ver con Telecinco, hubo un tiempo en que Karmele Marchante era una auténtica estrella en Mediaset. Trató de ir a Eurovisión bajo el nombre artístico de Pop Star Queen y participó en dos realities: Supervivientes y Campamento de verano.

Karmele Marchante fue pillada haciendo topless en 'Campamento de verano'. Mediaset

Fue en el segundo formato donde la excolaboradora de Sálvame mostró más de lo que le habría gustado. Y es que no dudó en tumbarse en topless al sol, pensando que la cámara no la estaba captando, pero toda España pudo ver sus pechos disfrutando del calor del astro rey. "Ha sido sin querer, lo ha visto todo el mundo, no pasa nada, me fastidia que se haya visto, pero ya está", se limitó a decir la periodista, resignada.

4. Aramís Fuster

Pocas entradas de GH VIP han sido tan icónicas como la de la máxima autoridad mundial en ocultismo. Aramís Fuster fue uno de los fichajes más aplaudidos de la sexta edición y, como siempre, no defraudó a sus fieles seguidores y dio lo mejor de sí desde que pisó la casa de Guadalix.

Pues va a ser cierto que Aramís Fuster va sin bragas 🙀🙀🙀 #GHVIPGala1 pic.twitter.com/Y0pWn5GRxD — Javier de Hoyos (@javihoyos) September 13, 2018

Tal fue la entrega de la bruja que, al entrar en la casa, abrió su voluminosa falda con las manos para poder andar, pero calculó mal y acabó mostrando su ropa interior... o la ausencia de ella.

5. Tania Llasera

El asunto del destape involuntario no es exclusivo de los realities. Las presentadoras tampoco están libres de poder enseñar más de la cuenta frente a las cámaras. Bien lo sabe Tania Llasera, que en 2010 estaba presentando Resistiré, ¿vale? y trataba de quitarse el vestido para meterse en una piscina.

Tania Llasera enseñó sin querer un pecho en 'Resistiré, ¿vale?'. Mediaset

La presentadora tuvo tan mala fortuna que, cuando Yola Berrocal le abrió el vestido, le acabó arrebatando también el bikini, mostrando en directo uno de sus pechos en un momento que ella misma calificó como "tetazo". Tania desapareció unos minutos del plató y posteriormente confesaría que esa noche apenas pudo dormir, pero al cabo del tiempo se lo acabó tomando con humor. "Para que veáis que este programa es en directo, os tendréis que quedar porque nunca sabréis si se me va a ver la teta famosa, la teta anónima o las dos", bromeó.