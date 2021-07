Las dos grandes mentiras de Olga Moreno en 'Supervivientes' que han incendiado las redes

Olga Moreno ha vuelto a mentir a la audiencia de Supervivientes, o al menos eso es lo que consideran muchos espectadores que han incendiado las redes sociales durante la gala de este jueves. El reality ha tentado a los concursantes con suculentos manjares y privilegios que podrían conseguir haciendo el sacrificio que les pidiera la organización. En el caso de Olga, el programa le ha ofrecido la posibilidad de comer gazpacho, tostas con tomate o bienmesabe si se cortaba 20 centímetros de su melena.

La mujer de Antonio David se resistió en un principio a aceptar el intercambio, alegando que su pelo era muy importante para ella: "Tengo obsesión por él", explicaba. Sin embargo, con el transcurso de los minutos fue cambiando de opinión y acabó pidiendo tiempo para pensárselo.

A pesar de que sus compañeros le aconsejaron no aceptar la tentación, Olga acabó haciendo una contraoferta al programa: cortarse 20 centímetros a cambio de pan con crema de cacao. "Estoy loca. (...) Llevo 45 años para que crezca esto, pero me da igual, voy a jugar", sentenció la diseñadora, ganándose la ovación del público.

Esta aparente valentía de Olga podría no ser más que una postura impostada para ganarse el favor del público ahora que la final se acerca. Y es que las redes se han encargado de demostrar que la concursante no tiene tanto cariño a su larga melena como dice, tal y como se desprende de una fotografía relativamente reciente en la que luce un corte muy similar al que se acaba de hacer en Supervivientes.

No me corto el pelo desde hace 20 años . Otra mentira de OA #SVGala13 pic.twitter.com/7L3DnF8BYZ — Asiley_ley 🔇🎹✨ (@AsileyLey) July 1, 2021

La imagen fue tomada en el año 2015 cuando Olga paseaba junto a Rocío Flores por una zona comercial de Málaga. Se conoce, por tanto, que la mujer de Antonio David lleva como mucho seis años sin cortarse el pelo y, desde luego, no es la primera vez que lo tiene tan corto.

Pero esa no ha sido la única mentira que Olga Moreno ha pronunciado durante la gala de este jueves. La concursante se ha referido también a la carta que Antonio David le ha hecho llegar y en la que se puede leer la frase "tienes lo que otras nunca han tenido", un claro ataque a Rocío Carrasco por la frase "no tiene coño, no lo tiene", que le dedicó a la propia Olga en su serie documental.

Jorge Javier le ha preguntado directamente a la concursante a qué puede referirse esa frase y, ante la insistencia del catalán, Olga ha aseverado: "No va por Rocío Carrasco, te lo aseguro. Mi marido no tiene esa maldad para hablar así de la madre de sus niños".

Lo que desconoce Olga es que Rocío Flores ha reconocido en El programa del Verano que, efectivamente, esa frase va dirigida a su madre: "Es evidente", comentaba. "Para mí la frase que suelta mi madre en ese documental es vergonzosa", añadía la joven.