Love is in the air': horarios de esta semana, días de emisión en Telecinco, capítulos

La Eurocopa está provocando importantes bailes de programación en los principales canales de Mediaset. El grupo ha tenido que reajustar su parrilla para colocar todos los partidos que se celebrarán durante estos días, y Love is in the air ha sido uno de los productos de Telecinco que ha sufrido importantes cambios por esta causa.

Si el drama turco llevaba semanas siendo la apuesta de prime time de los martes en Telecinco, la pasada semana la serie era relegada al late night del lunes y del martes, tras los partidos de la Eurocopa. Sin embargo, esta semana su horario se adelantará.

Por tanto, será este lunes 14 de junio cuando los seguidores de la ficción podrán seguir descubriendo más detalles de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin a partir de las 23 horas, tras el encuentro entre

Según se puede comprobar en la parrilla de programación de Telecinco, Love is in the air irá el lunes desde las 23:00 horas hasta las 0:00 horas, algo que presumiblemente ocurrirá también el martes. Sin embargo, el grupo avisa de que esta programación podría sufrir variaciones.

Concretamente, la principal cadena de Mediaset España podrá emitir el lunes el resto del capítulo 104, alrededor de 30 minutos. A continuación, emitirá completo el capítulo 105, titulado Un nuevo proyecto. Por su parte, el martes podría emitir el capítulo 106 y una parte del 107.

En cualquier caso, todos estos episodios ya se pueden ver a través de la plataforma de pago del grupo, Mitele PLUS, donde está colgado además el episodio 108. Este lunes se subirá también el 109.

Hay que recordar que en esta plataforma se ha pasado de subir capítulos de forma diaria a sólo los lunes, miércoles y viernes debido a que se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

Qué ocurre en los nuevos capítulos

En el capítulo 105, Un nuevo proyecto dará una nueva oportunidad a Eda que hará que Serkan se vuelva loco de celos. Una importante diseñadora de Turquía querrá a la arquitecta como modelo de una famosa pasarela de moda.

En el capítulo 106, ¿Quieres casarte con Deniz?, los caminos de Eda y Serkan están cada vez más separados y Deniz quiere dar el golpe definitivo para que la pareja se aleje para siempre.

En el capítulo 107, El día del desfile, es del día del gran desfile de Eda y acabará con una sorpresa inesperada que dejará a la prensa y los allí presentes impresionados.