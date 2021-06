¿Cuándo acaba 'Mujer'? ¿Cuántos capítulos le quedan a la serie turca para su final en Antena 3?

Tras haberse convertido en un auténtico fenómeno que ha roto todos los moldes de nuestra televisión, Mujer encara ya su recta final para despedirse para siempre de sus más de dos millones de fieles seguidores.

Pero ¿cuánto tiempo le queda en antena a este drama centrado en la historia de superación, amor, solidaridad y secretos de Bahar (Özge Özpirinçci) y sus hijos Nisan y Doruk?

Como ya hemos contado anteriormente, Kadin (Mujer) tiene un total de 81 capítulos divididos en tres temporadas. La primera de ellas estaba compuesta por 32 episodios, la segunda también por 32 y la tercera es más corta con sólo 17 episodios.

Pero, además, vistos sus grandes datos de audiencia, Atresmedia decidía dividir el montaje original de sus capítulos de 120 minutos hasta en dos y tres episodios. De ahí que se haya alargado tanto en el tiempo.

Este martes 15 de junio, Antena 3 emite la primera parte del episodio 77, dejando su segunda parte para el lunes 21. Ya el martes 22 emitirá la primera parte del episodio 78 y así sucesivamente. De esta forma, si se mantiene así su emisión, la serie finalizará el próximo lunes 19 de julio.

Sin embargo, teniendo en cuenta que El Hormiguero se irá de vacaciones a primeros de julio, podría ser que Antena 3 introdujera cambios en su parrilla y cambiara la forma de emitir Mujer, adelantando su final.

De hecho, en navidades aprovechó para estrenar en access prime time Mi hija y en esta ocasión podría lanzar Tierra amarga, la serie que sustituirá a Mujer durante los próximos meses.

Una jugada maestra

Desde el punto de vista estratégico y económico, la jugada de Antena 3 con Mujer ha sido maestra. Y es que, para completar su oferta de doble prime time, la serie turca es un producto ideal dado que su coste no es caro y le permite 'jugar' con su parrilla.

Tanto es así que Mediaset España optó por copiar esta estrategia con la emisión de Love is in the air. Sin embargo, los datos nunca acompañaron a la comedia romántica turca y a día de hoy sólo ocupa el segundo prime time del martes como complemento de Tierra de Nadie.

Por su parte, gracias a los datos de Mujer, Antena 3 ha podido apostar por mantener siempre una serie española en emisión de prime time y por producir más producción propia (Mask Singer, La Voz, Veo cómo cantas, Family Feud).