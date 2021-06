'Supervivientes' vuelve a ignorar las trampas de Olga Moreno en la prueba de líder

Olga Moreno ha vuelto a ser la protagonista de la prueba de líder de Supervivientes por su supuesta victoria ilícita. La mujer de Antonio David Flores se ha enfrentado a Lara Sajen en la noria infernal y ambas han protagonizado un tenso duelo.

Esta era la primera vez que Lara se enfrentaba a la prueba y, aunque resistió durante siete minutos, finalmente cayó al mar y su rival se llevó el collar de líder, pero la polémica ha vuelto a envolver esta nueva victoria de Olga, como ya ocurriera con su duelo frente a Melyssa.

En un momento dado de la prueba, antes de que Lara se soltase, la sevillana perdió la fuerza en sus piernas y se quedó colgada de la noria únicamente con las manos, haciendo auténticas acrobacias para mantenerse sujeta. Sin embargo, en uno de esos giros sus piernas tocaron claramente el agua, algo que supone la descalificación directa en el juego, tal y como había explicado Lara Álvarez en otras ocasiones.

Lo que hizo ayer Olga en la noria de #Supervivientes2021 es una barbaridad, la manera en que la que se reengancha es brutal #SVGala10



pic.twitter.com/qzkV2p5VLe — Telemagazine (@telemgzn) June 10, 2021

A pesar de la evidente derrota de Olga Moreno, la organización ha vuelto a pasar por alto las normas del desafío y ha permitido que la concursante se reincorpore a la noria y acabe venciendo a Lara Sajen, que no ha podido aguantar sobre la infernal máquina.

"Se lo dedico a mi marido que se lo merece y que lo amo", dijo emocionada Olga al pisar tierra firme. Jorge Javier Vázquez, por su parte, ha alabado la hazaña de la concursante, obviando la irregularidad de su victoria. "Cuando vuelvas a España tienes que ponerte este vídeo porque lo que has hecho es una de las cosas más brutales que he visto en cualquier edición de Supervivientes. Muchas felicidades. ¡Eras Spiderwoman!".

Antes de este cumplido público, el presentador había compartido con la audiencia su teoría sobre la estrategia de Olga. "¿Puedo comentar lo que he dicho en la reunión, ¿no? Esto no es desequilibrar, que luego dicen que si el presentador desequilibra", comentaba. "¿Sabes qué está haciendo muy bien Olga? Si vas a un reality, vas a ganar y tienes una estrategia. Y no es lícito sino obligatorio, porque si no no vayas", le decía a la defensora de la superviviente.

"Creo que Olga, con muy buen tino, está aprovechando alguna metedura de pata de los demás para recalcarla y entonces ir quitando de en medio a varios enemigos", exponía en el tramo que el programa emite en exclusiva en Mitele PLUS.