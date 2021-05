'Supervivientes' protege a Olga Moreno y omite sus insultos a Rocío Carrasco

Noticias relacionadas Llamada al boicot en 'Supervivientes' por el supuesto tongo en favor de Olga Moreno

Olga Moreno ha pronunciado un polémico discurso en Supervivientes al defender a su marido, Antonio David Flores. La concursante ha vuelto a acordarse de los conflictos que tiene fuera de la isla y no ha dudado en atacar a Rocío Carrasco por acusar a su pareja de maltrato: "Cómo nos ha tratado a todos, a su familia entera... Todos mis amigos han flipado. ¿Cómo vas a llamar a mi marido maltratador? ¡Me cago en tu p*ta madre!", espetaba ante Lara Sajen y Sylvia Pantoja.

El programa ha aprovechado este martes la presencia de Rocío Flores en el plató de Tierra de nadie para mostrarle estas imágenes y conocer su opinión. Sin embargo, se ha omitido la parte en la que Olga insulta a Rocío Carrasco y a su fallecida madre, lo cual ha generado feroces críticas por parte de algunos espectadores.

En el vídeo que ha podido ver la hija de Antonio David, Olga asegura sentirse responsable por no estar en España en un momento tan complicado. "Pero bueno, esto es para la familia también, sin trabajo mi marido… Era el momento", afirma. "Nos lo han puesto muy difícil, hay un divorcio, separación, quince días tú, quince días su padre. Y los cuidas lo máximo posible, que no diga si yo soy madre… yo soy madre de mi hija, y ella de esos dos niños. Cuídalos como oro en paño, que yo cuidaré la mía y ayudaré a cuidarlos", asevera en referencia a Rocío Carrasco.

"Los niños han vivido tanto dolor…", prosigue Olga. "Ahora la culpa es de él. Yo me cago en la madre que los parió a todos. Los niños y los borrachos dicen la verdad. Yo sé que Rocío está mal. Por eso su hija la llama tantas veces. Pero la gente que la quiere, que esté pendiente de ella y deje a mi marido en paz. Y ojalá algún día puedan ayudarla y pueda salir de esto, y pueda disfrutar de esos niños, que son gloria bendita", decía enfadada la malagueña.

La andaluza rompía a llorar al recordar las acusaciones de maltrato hacia su marido, momento en que el programa ha editado la pieza para omitir la parte en que Olga ensucia la memoria de Rocío Jurado para atacar a Carrasco.

Tras ver las imágenes, Rocío Flores se pronunciaba: "Creo que es una situación complicada para todo el mundo, la primera para mí, lleva 20 años formando parte de mi vida, a la vista está que cada uno tiene el derecho de decir lo que quiera cuando quiera. Lo único que le dije fue que se olvidase de su vida de fuera, ya no es por el documental, ya es por su propia salud de estar ahí dentro y estar todo el rato con el run run. Entiendo que es persona y tiene que explotar", comentaba.

"¿Tú también crees que la gente que se tiene que preocupar de tu madre es la que tiene alrededor?", preguntaba Carlos Sobera. "Yo he llamado un montón de veces, por activa y por pasiva y se me ha negado, es su vida", respondía ella.

Finalmente, el presentador se interesaba por los sentimientos de Rocío Flores al ver a la mujer de su padre hablar de su relación con su madre. "Si te soy sincera, ya no creo que sea tanto el hecho de que ella comente sobre la relación que yo pueda tener. Mi opinión personal es que a mí no me hace bien. No por el hecho de que esté en Supervivientes y hable, pero en la situación en la que yo me encuentro a mí no me hace bien. Ni a mi familia tampoco".