¿Quién es el Plátano de ‘Mask Singer’ 2? Todas las pistas sobre el famoso que se esconde detrás

Este lunes se emite la tercera gala de Mask Singer 2, donde conoceremos las cinco últimas máscaras que se batirán en duelo. Una de ellas tiene un aspecto femenino muy divertido y jovial, Plátano. El día que vimos Conoce a las máscaras, Javier Calvo dijo que estaba seguro de que era “un plátano de Canarias”. “Es una máscara preciosa, que da muy buen rollo”, decía por su parte Paz Vega.

En su vídeo de presentación, Plátano nos dijo lo siguiente: “Ya está aquí la dosis de magnesio, potasio y buen rollo que necesitabais. ¿Os mola mi cáscara traje? No tiene motitas, pero tiene decenas, cientos y miles de lentejuelas amarillas. ¿Y qué decís de mis hombreras de platanitos? Estas sí que no pasarán de moda”.

La máscara continuó así su discurso. “Que se preparen mis rivales porque no pienso tropezar en el escenario. Oro parece, plata no es. ¿Sabéis ya quién soy? La pieza top one de cualquier frutero”.

El guiño al oro y a la plata podría ser una referencia a su profesión, y que estemos hablando de un deportista que haya conseguido medallas en las Olimpiadas (o en cualquier otra clase de competición). Esto explicaría también que hablase de nutrición en su vídeo de presentación.

Tenemos más pistas sobre el Plátano de Mask Singer. Y es que en Zapeando se emitió un primer vídeo, muy breve, en el que decía así: “Soy más famoso que el plátano de Canarias vamos, soy el ídolo de las masas. No hay un hogar en Latinoamérica que no tenga en su mesa esta rica fruta”. ¿Se tratará de una celebridad de origen Canario, o quizá que procede de América Latina?

En las redes sociales, los tuiteros ya han comenzado a hacer sus apuestas sobre quién es el Plátano. Entre otros nombres, se apuntan a Manuel Quijano, el vocalista de Café Quijano, al nadador David Meca, a José Coronado, a Juan Ibáñez de El Hormiguero, Sebastián Yatra y Jon Kortajarena, entre otros.