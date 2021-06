Manu Tenorio: “Antes de celebrar los 20 años de ‘OT’, TVE debería homenajear a Álex Casademunt”

El cantante sevillano Manu Tenorio está promocionando su nuevo sencillo: ‘La nave del olvido’. Una versión del tema compuesto por Dino Ramos y que hemos escuchado anteriormente en la voz de José José y Julio Iglesias, entre otros artistas. Se trata de una de esas canciones “con las que he crecido, con las que de pequeño jugaba en mi casa, cuando la ponían en el tocadiscos”, explica Tenorio a BLUPER.

¿Cómo has vivido, como artista, la pandemia del coronavirus?

Ha sido muy duro, como para todo el mundo. Se me cayó una gira fantástica y muy prometedora. En aquel momento estaba cambiando mi equipo de trabajo, a nivel de management, de contratación, comunicación y prensa. Tenía un equipazo fantástico, que lo sigo teniendo, empezaba todo a rodar muy bien, y como a todo hijo de vecino los proyectos se pararon en seco. Hay que ser optimista, creo que lo estamos dejando atrás, estamos atisbando una normalidad, se están recuperando las cosas y prefiero mirar hacia adelante que para atrás.

¿Te volviste más creativo, o la situación te bloqueó?

Aunque sí que compuse, la verdad es que no me volví más creativo para nada. La creatividad, como es natural está muy influenciada del momento que estés viviendo, de tu entorno, y el momento histórico no era halagüeño ni estimulante. Mientras que otros compañeros que cantaban y escribían canciones motivadoras, a mí me salió una canción llamada ‘El resto de mi vida’, que gustó mucho, una balada a piano y voz que era un homenaje a toda la gente que se nos ha ido y se nos ha escapado de las manos de esta forma tan brusca, mucha gente sin despedirse de sus familiares.

Ahora presentas ‘La nave del olvido’, anticipo de un trabajo que desgranarás poco a poco.

De una manera mística me daba la sensación de que tenía una deuda con esta canción, me apetecía cantarla y hacer este disco que estoy preparando, para quitarme esa espinita. Es uno de esos temas que me vienen a la memoria, de manera espontánea y fortuita.

Estoy trabajando en canciones muy conocidas, que han pasado por las mejores voces latinoamericanas y españolas, como José José, Alejandro Fernández, Julio Iglesias, Armando Manzanero o Raphael. Quería aportar mi granito de arena actualizando el sonido, y estoy muy contento. Es un repertorio que he disfrutado mucho, me considero un artista muy intimista, que disfruta mucho el directo, y creo que es un repertorio que en directo se disfruta muchísimo. Me lo estoy pasando muy bien con este repertorio.



A ti te conocimos a través de un talent show. ¿Has comenzado tú a seguir a algún artista después de verlo en un concurso musical?

Reconozco que no veo mucho la tele, pero sí te puedo decir por ejemplo que me resulta muy interesante Alba Reche, que estuvo nominada al Grammy. Me mola mucho, y su disco tiene un sonidazo superguapo.

En esta época las redes sociales son esenciales para cualquier talent show. Cuando participaste en Operación Triunfo eso no existía, pero sí que conseguisteis una vez un ordenador con Internet.

Teníamos un aislamiento total de lo que sucedía fuera, pero había un ordenador en una sala que teníamos con un sofá, como para pasar el tiempo de recreo. La organización creía que el ordenador estaba capado, pero un día nos pusimos a trastear y resultó que estaba enganchado a Internet, y empezamos a ver las noticias que había del programa y descubrimos el desbordamiento general que tuvo aquella primera edición.

Y también había otro detalle muy curioso, y es que en una sala de estar que había a la entrada, y en la que se podía fumar en aquella época, nos dejaban los periódicos del día para que pudiésemos estar informados. Al principio los periódicos estaban enteros, y curiosamente, a las dos o tres semanas les faltaba un cuadrito, luego media página, luego a todos les faltaban varias... Y era porque se hablaba tanto del programa que quitaban esos artículos que hablaban de nosotros para que no nos influenciaran. Eso ya nos hacía intuir que algo pasaba fuera.

¿Por qué nos sigue interesando cualquier anécdota de aquel primer Operación Triunfo? Aquella primera edición generó una conexión única con el espectador que todavía existe.

Han pasado 20 años y en muchos casos la percepción del tiempo es muy extraña. Cualquiera que haya vivido el fenómeno sentirá que pasó menos, ocho, diez años, pero no dos décadas. Trascendió las emociones de las personas, la gente se identificaba mucho con nosotros y se sentían muy sensibles con esa aventura de alcanzar tu sueño y perseguir tus metas, grabar tu disco. Gente que estaba empezando y que podía subirse a un gran escenario y eso caló.

Un fenómeno del que podrías haberte quedado fuera. En tu libro ‘De todo corazón’ contaste que casi no te preparaste el casting porque te pilló de resaca...

Los primeros castings se hacían en verano, y en Sevilla hace un calor tremendo. Yo tenía que presentar unas fotos y quedé con el fotógrafo la noche antes, en la calle Betis, en Triana. Y en verano es normal quedarte hasta tarde tomando tus cervecitas, porque es cuando se está bien. Y llegué a mi casa a las tantas y a la mañana tenía un resacón en Las Vegas que no era normal. Pero no sé, estaba para mí, sería el destino, pero cuando me llegó el turno me salió la voz como me tenía que salir, y ahí ya enganché y fui subiendo en la selección.

¿Crees que Televisión Española debería celebrarse el 20 aniversario del formato? ¿Cómo lo harías?

Lo mismo me equivoco, porque yo no tengo ni idea de nada. Pero creo que, antes de celebrar el 20 aniversario, Televisión Española debería primero hacerle un pequeño programa homenaje a mi amigo Álex Casademunt. Este chico ha formado parte de la historia de la televisión de este país.

Ha sido quizá el más televisivo de todos tus compañeros, pues cantaba, ha sido actor, presentador, colaborador...

Era un tío multidisciplinar, y además escribía y componía, tenía canciones muy chulas, y creo que TVE debería hacerle un homenaje. El día tiene 24 horas y no pasaría nada por hacerle un hueco para un programa de una hora. Por falta de archivo no será, ni porque hubiese caído en el olvido. La consternación popular ha sido plausible.

Se habla de un posible Operación Triunfo: All Stars. ¿Te volverías a meter en la academia?

A mí no me disgustaría la idea, para nada. Yo recuerdo esa época con una emoción muy especial, fue un momento histórico de mi vida, supuso un punto de inflexión enorme. Ese tiempo que viví con mis compañeros en cuanto a ternura y cariño fue enorme. Independientemente de la popularidad y la fama, que no es lo más bonito de esta profesión, supuso una aventura maravillosa. Cuando se acabó me quedó la pena de que cada uno seguía para su camino y quedaba como otra página del libro.

¿Viste el último Festival de Eurovisión?

No soy muy de Eurovisión, la verdad. Me enteré de la posición de nuestro compañero, que me parece injusta porque tiene un vozarrón extraordinario. Hay que tener mogollón de valor para participar en ese concurso, en ese Festival.

Y lo dices tú, que te veían 8 y 10 millones de personas en cada actuación que hacías en Operación Triunfo.

Ya, claro, pero ¡lo hice porque nadie me dijo que fuera imposible! No teníamos conocimiento, y no prestas atención a ese detalle. Solo tuve el conocimiento y esa presión que hay detrás de la cámara más tarde. Que se lo digan a Messi con los penalties, que cada vez que tira uno se pone nervioso, y falla muchos, aunque es uno de los grandes goleadores de la historia.

Con la industria que ha cambiado tanto ¿no te planteas Eurovisión como una nueva página en tu libro?

El otro día se planteaba que si tenía sentido o no Eurovisión, que si era caduco, y habría que dejar atrás... Nunca me ha causado una especial ilusión ese programa, lo que no quita el respeto absoluto que me inspira toda la gente que está involucrada en el Festival. Comprendo que haya mucha gente que quiera ir, no deja de ser una maravillosa ventana de cara al público y para la gente, aunque creo que mi película va por otro lado.

¿Cuál es tu proyecto más inminente?

En quince días viajamos a Jaén porque hemos cerrado un patrocinio con la Diputación de Jaén y rodaremos un nuevo videoclip, del tema ‘Encadenados’, que se presentará después del verano. Lo haremos en el casco antiguo, que es muy bonito, y estamos muy ilusionados después de este parón profesional. Encontrar el apoyo en gente de mi tierra, Andalucía, me motiva mucho y tengo mucha ilusión.