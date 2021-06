Manolo Lama culpa a una “mano negra” de su salida de Mediaset: “Envenenaron con mala baba a Vasile”

El periodista deportivo Siro Lopez ha entrevistado a Manolo Lama en su canal de Twitch. Un encuentro que recorrió toda la vida del que fuese presentador de Deportes Cuatro junto a Manu Carreño, quien recordó cómo en su infancia tuvo una dura enfermedad llamada ostemielitis.

Además, Manolo Lama habló de otros aspectos más conocidos de su vida, como su salida del mencionado Deportes Cuatro, que tuvo lugar en septiembre de 2016. “Me entero un viernes al acabar el programa. En la puerta hay un señor, el pobre descompuesto, que me está esperando con una carta y cuando la leo veo que dejo de presentar Los Manolos”.

“Cuatro nunca me despidió, lo que me decían era que me relevaban de Los Manolos. Creo que alguien envenenó con mala baba a Vasile” añadía después, afirmando que tras su salida de Mediaset había “una mano negra”. Y es que, recordemos, en diciembre de ese 2016 se produjo su salida del grupo de comunicación, a pesar de que tenía contrato hasta 2020.

Gracias a las nuevas ventanas de comunicación, como son las redes sociales, los podcast o las retransmisiones por Twitch, los personajes famosos tienen cada vez más libertad para hablar de ciertos temas que, hasta entonces, parecían más delicados.

Cuando se estrenó la segunda edición de Ninja Warrior en Antena 3, Manolo Lama habló con ese portal de aquella salida de Mediaset. “Lamentablemente, Vasile mató a Los Manolos”, afirmó entonces, sin hablar de esa posible mano negra.

“Los Manolos era un proyecto que era precioso y lo estábamos bordando y lamentablemente aquello acabó porque Mediaset quiso”, declaraba Lama. “Ahora, tristemente, los datos y los números ya no les acompañan”, decía, sobre las audiencias que entonces mantenía el programa deportivo de la sobremesa de Cuatro.