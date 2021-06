Quién es Irene Villa, la escritora invitada a ‘Pasapalabra’ que fue víctima de ETA

Nombre completo: Irene Villa González

Profesión: Psicóloga y presentadora

Estudios: Licenciada en Comunicación Audiovisual, en Psicología y en Humanidades.

Intagram: https://www.instagram.com/_irenevilla_/

Twitter: https://twitter.com/_IreneVilla_

Pasapalabra da la bienvenida a una nueva invitada. Y es que desde esta tarde el concurso que presenta Roberto Leal cuenta con la participación de Irene Villa, quien ayudará a los concursantes a acumular todos los segundos que pueda.

El 4 de junio en Pasapalabra !! pic.twitter.com/AzQXCrcBG0 — Irene Villa ☮️ (@_IreneVilla_) May 5, 2021

La fama de Irene Villa le vino, tristemente, en su infancia. Junto a su madre María Jesús fue víctima de un atentado de ETA en 1991, en el cual perdió las piernas.

A pesar de que esto marcó su vida, Irene aprendió a perdonar a quienes se lo hicieron. “Es lo que ha definido mi vida, sin quererlo, esa decisión y una elección. Depende de uno mismo, y lo elige uno mismo, como ser feliz, y acarrea no mirar hacia atrás” le diría a Risto Mejide en una entrevista en Cuatro en 2019. “No se puede vivir con odio y rencor. Mi madre me enseñó que el odio solo hace daño a quien lo siente, que bastante tienes con superar algunas cosas en tu vida como para hacerlo con rencor”, añadía.

En su juventud, Irene Villa no paró de formarse. Es licenciada en Comunicación Audiovisual, en Psicología y en Humanidades. Realizó entrevistas para diversas publicaciones, y en 2004 publicó su primer libro, Saber que se puede. Luego vendrían otros títulos como O.S. Víctima del terrorismo, Memorias de un fiscal, 30 años de lucha contra el terrorismo, la injusticia y los delitos económicos o la novela Nunca es demasiado tarde, princesa. Además, ofrece conferencias para víctimas del terrorismo, para niños con estrés postraumáticos y en igualdad, entre otros temas.

En el año 2017, Irene Villa fue invitada a Sálvame Deluxe, y allí habló de un proyecto audiovisual que tenía entre manos: un biopic que narrase su vida. La película adaptaría su libro de memorias, el mencionado Saber que se puede. “Yo estudié guión y escribo muy visual”, explicó a Jorge Javier. Incluso se animó a decir que quería a Pilar López de Aya como protagonista. “Una de mis películas favoritas, que me identifico mucho, es Soul Surfer, de Bethany Hamilton, la película de una niña que le comió el brazo un tiburón, y siguió haciendo deporte” dijo también en aquella charla.