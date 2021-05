Quiénes son los invitados de hoy de ‘Pasapalabra’: Cristina del Valle, Alberto Comesaña, Ramoncín e Irene Junquera

Noticias relacionadas El miedo de los famosos a hacer el ridículo cuando van como invitados a ‘Pasapalabra’

Pasapalabra recibe, desde este viernes, a cuatro nuevos famosos que ayudarán a los concursantes a acumular el mayor número de segundos posibles. Tres de ellos están vinculados al mundo de la música: Alberto Comesaña y Cristina del Valle, del grupo Amistades Peligrosas, y Ramoncín. La cuarta invitada, por su parte, conoce muy bien lo que es la televisión: Irene Junquera.

Cristina del Valle nace en Oviedo en 1960, y da sus primeros pasos musicales en el grupo Vodevil, aunque la fama le llega a inicio de los 90 como parte del dúo Amistades Peligrosas. Junto a Alberto Comesaña, que también concursa hoy en Pasapalabra, alcanzan un gran éxito con temas como ‘Estoy por ti’ o ‘Me haces tanto bien’.

A finales de los 90 el dúo se separa, y tras un breve reencuentro, Cristina comienza una carrera en solitario. Más tarde, recupera Amistades Peligrosas con nuevos compañeros como Manu Garzón o Marcos Rodríguez. A finales de 2020 retoma el contacto con Alberto Comesaña, y así, Amistades Peligrosas vuelve a la escena musical con sus miembros originales.

Como decimos, el otro 50% de Amistades Peligrosas, Alberto Comesaña, también estará desde esta tarde en Pasapalabra. Antes de crear el dúo, Alberto ya había tenido cierta fama en la industria musical española gracias a su banda Semen Up, que tuvo éxitos como ‘Lo estás haciendo muy bien’.

Tras la separación de Cristina del Valle, quien además fue su pareja sentimental, probó suerte en solitario, y también con el grupo Nuevas Amistades. Además, hizo algunas giras por América Latina con el nombre de Amistades Peligrosas junto a otras compañeras.

Ramoncín, al igual que Cristina y Alberto, procede del mundo de la música. Empezó su carrera en los años 70, y alcanza sus mayores éxitos en los 80. En la década de los 90 aparca la música y comienza a trabajar en televisión, primero como presentador y más tarde, como colaborador.

A finales de esos mismos años vuelve a la música, y formó parte de la directiva de la SGAE. Sus discursos en contra de la piratería fueron una constante.

Por último, Irene Junquera es un rostro periodístico muy vinculado a la actualidad deportiva. En su currículo encontramos programas como Punto Pelota, El Chiringuito de Jugones, Guasabi, Zapeando y All you need is love... o no. En 2019 decide entrar en la casa de Gran Hermano VIP, y en la actualidad trabaja, además de en radio, en El desmarque de Cuatro.