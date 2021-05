'Love is in the air': horarios de esta semana, días de emisión en Telecinco, capítulos

Los fans de Love is in the air pueden respirar tranquilos. A pesar de que la serie anotase el pasado martes un nuevo mínimo histórico en espectadores, y siga por debajo del millón de fieles y de la barrera del 10% de cuota de pantalla, Telecinco continuará apostando por ella.

Por tanto, este martes 25 de mayo los seguidores de la ficción podrán seguir descubriendo más detalles de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin a partir de las 23 horas, justo después de la emisión de la primera parte del debate de Tierra de nadie.

Según se puede comprobar en la parrilla de programación de Telecinco, Love is in the air irá desde las 23:00 hasta la 01:45 horas, por lo que habrá tiempo suficiente para que la cadena emita varios episodios.

Concretamente, la principal cadena de Mediaset España podrá emitir el resto del capítulo 92, ya que cortó la emisión aproximadamente en el minuto 12, y los capítulos 93 y 94 completos. También podría emitir algunos minutos del capítulo 95.

En cualquier caso, todos estos episodios ya se pueden ver a través de la plataforma de pago del grupo, Mitele PLUS, donde está colgado además el episodio 96. Este lunes se subirá también el 97.

Hay que recordar que en esta plataforma se ha pasado de subir capítulos de forma diaria a sólo los lunes, miércoles y viernes debido a que se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

La serie turca ha conseguido ser el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año solo superado por La Isla de las Tentaciones y que se multipliquen las suscripciones a la plataforma de pago del grupo

Qué ocurre en los nuevos capítulos

En el capítulo 92, Tu corazón me representa, Serkan continúa aferrándose al pasado y a Selin y una proposición del empresario destrozará el corazón de Eda que hará que la arquitecta tome una drástica decisión.

En el capítulo 93, Una desagradable coincidencia, Deniz, el amigo del pasado de Eda, sabe que la arquitecta no está pasando por su mejor momento y decidirá llevarla unos días al campo para desconectar. Pero una visita no deseada podría arruinar sus planes.

En el capítulo 94, Las páginas borradas de una historia de amor, Eda ha renunciado a recordar el pasado a Serkan y a recuperar su amor. Pero quizá ha llegado el momento en que el empresario necesite saber más de ese amor de que todo el mundo habla.