Paula Vázquez y Brays Efe presentarán 'Celebrity Bake Off España' en Amazon

A inicios de abril, Amazon Prime Video anunció una de sus próximas apuestas en entretenimiento: el talent de cocina Celebrity Bake Off España. Una adaptación del famoso formato de Love Productions The Great British Bake Off, licenciado por BBC Studios Distribution, que contará con 10 episodios de 50 minutos de duración.

Un programa que estará presentado por Paula Vázquez y Brays Efe, según adelanta El Periódico. Con este proyecto, Paula continuará ligada al entretenimiento a través de las plataformas privadas, después de haber presentado Fama, a bailar y El Puente en Movistar, y Ultimate beastmaster en Netflix. Para Brays Efe será el primer trabajo como presentador, después de haberle visto como actor en Paquita Salas o concursante en Tu cara me suena.

Como muchos recordarán recordarán, The Great British Bake Off (en su versión con concursantes anónimos) ya fue adaptado hace ahora dos años por Mediaset España en colaboración con Boxfish TV.

Presentado por Jesús Vázquez y con los reposteros Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro como jurado, el programa iba a emitirse originariamente en Telecinco. Sin embargo, el grupo finalmente decidió relegarlo a Cuatro, donde apenas promedió un 5,6% de cuota y 847.000 espectadores.

¿De qué irá 'Celebrity Bake Off España'?

En Celebrity Bake Off España, 12 concursantes, todos ellos rostros muy conocidos del panorama nacional del deporte, la música y el entretenimiento, se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país.

Bajo la atenta mirada de jueces expertos deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por Celebrity Bake off y, cada semana, el peor de los concursantes tendrá que despedirse de la carpa más famosa de la repostería.

"Esta edición del programa contará con todos los elementos que hacen que esta marca de éxito internacional brille más que nunca: emoción, humor, competitividad y 12 famosos que no se han enfrentado nunca en un talent show de cocina donde tendrán que mostrar su evolución en la elaboración de los postres para convertirse en el mejor pastelero VIP de España", explicaba la compañía en nota de prensa.

"The Great British Bake Off es un fenómeno cultural y estamos encantados de poder traer una nueva versión celebrity en exclusiva para Prime Video en España”, ha declarado Georgia Brown, Head of European Amazon Original Series, Amazon Studios. "Estamos convencidos de que los miembros Prime disfrutarán viendo a algunos de sus concursantes favoritos participando en retos de repostería para finalmente convertirse en el repostero estrella en este programa lleno de emoción y diversión”.