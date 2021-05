ATRESplayer PREMIUM anuncia la fecha de estreno de 'Drag Race España'

ATRESplayer PREMIUM ha arrancado los motores para el gran estreno de Drag Race España. La plataforma de pago de Atresmedia ha anunciado este miércoles 6 de mayo la fecha de estreno del esperado formato: aterrizará en la plataforma el próximo 30 de mayo.

El público ya conoce los nombres de las 10 reinas que participarán en la primera edición del formato en nuestro país, pero a partir del próximo 30 de mayo verán de lo que son capaces: Arantxa Castilla La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena.

Supremme de Luxe será la presentadora de Drag Race España. Con más de 20 años de carrera sobre los escenarios, la popular artista se pone al frente del formato en el que intentará buscar a la mejor superestrella drag de nuestro país.

La presentadora estará muy bien acompañada a ambos lados cada semana por un jurado fijo de excepción que se han reconocido en multitud de ocasiones como fans del formato: Javier Calvo, Javier Ambrossi y la diseñadora de moda Ana Locking. Además, cada semana habrá un jurado invitado que les ayudará en sus tareas.

🏁 ¡Ha llegado el momento que estábamos esperando! @michellevisage presenta a nuestras reinas 👑



¿Estáis listxs para #DragRaceES?



🏁👑👠¡Que gane la mejor Drag! 🏁👑👠



En mayo, solo en #ATRESplayerPREMIUM pic.twitter.com/tQyI0B2NIb — Drag Race España (@DragRaceEs) April 28, 2021

Drag Race es uno de los formatos televisivos más reconocidos a nivel internacional. El programa americano ha conquistado al público y a la crítica desde su nacimiento tras haber sido galardonado con 19 premios Emmy, haber sido adaptado con éxito en numerosos territorios y ser uno de los formatos más reclamados en nuestro país.

La versión española de Drag Race estará producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

Drag Race España buscará a la mejor superestrella drag a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora.

Las ‘drag queens’ se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. La prueba final siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’. Para decidir quién es la eliminada, las dos peores participantes se enfrentan en un duelo que consiste en ser la mejor haciendo ‘lip sync’. La peor quedará fuera de la competición.