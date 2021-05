Quién es Pelayo Díaz, el influencer invitado de ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas El zasca de Cristina Rodríguez contra Pelayo Díaz por comprar un perro

Esta tarde, Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las celebridades que comenzarán a concursar nos encontramos a Pelayo Díaz. Este influencer ovetense estudió en el Central Saint Martins de Londres, donde donde se graduó en Diseño de Moda y Marketing en 2011. Además, ha trabajado para conocidas marcas de moda como Giles Deacon, McQ Alexander McQueen, Davidelfin, Armani, Louis Vuitton o Loewe.

Públicamente, a Pelayo lo conocimos hace más de una década, cuando era pareja del diseñador David Delfín. Durante años, su blog, Katelovesme.net, estuvo considerado como uno de los 40 más influyentes de todo el mundo.

Su estreno en la pequeña pantalla fue en La que se avecina, haciendo un pequeño papel precisamente junto a David Delfín y Bimba Bosé. En el año 2015 su popularidad se dispara, después de ser elegido como estilista en Cámbiame, un programa que mezcla de talent show con reality y makeover, que estuvo en antena hasta 2018.

“Estoy siendo yo 100% en el programa. Habrá gente a la que no le guste nada y otra descubrirá un Pelayo del que no tenían ni idea. Es un equilibrio. Yo no había hecho tele ni vídeos, solo me conocían por foto y ahora tienen una versión mas viva” decía el propio Pelayo Díaz a este medio en una entrevista.

Durante sus años en Cámbiame, Pelayo Díaz tuvo tiranteces con Cristina Rodríguez y con Natalia Ferviú, sus compañeras. Además, ninguno de los dos tenía problema en hablar en público de sus desavenencias con el otro.

En 2015 da la bienvenida al año nuevo retransmitiendo, junto a sus compañeras, las campanadas de Nochevieja de Telecinco. Luego vendrían otras colaboraciones en el reality Quiero ser, Gran Hermano VIP: El debate y Sálvame. En 2018 salta a Televisión Española como concursante de Bailando con las estrellas, donde queda como séptimo eliminado. Su última aventura televisiva fue concursando en El Cazador, también en Televisión Española. En 2016, además, publicó su primer libro, ‘Indomable’.