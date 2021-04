Cuándo se estrena 'Top Star', el nuevo programa de Isabel Pantoja

Ya han arrancado las grabaciones de Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?, el nuevo talent show de Telecinco en el que Danna Paola, Isabel Pantoja y Risto Mejide trabajarán de mentores. Jesús Vázquez será, por su parte, el encargado de presentar el formato.

Este será el segundo programa que Isabel grabe con la cadena, tras Idol Kids. “Ahora estoy más preparada que entonces porque tengo acumulada aquella experiencia y además los talentos que vamos a ver en Top Star no son niños, que son lo que más me emociona del mundo. ¡Aquí no creo que llore tanto!”, ha afirmado.

La tonadillera asegura que le “encanta este formato. Es muy distinto a mi anterior proyecto televisivo y eso es, sin duda, lo que más me atrae de él. Voy a ver arte, voy a ver voces y vengo con otra expectativa. Estoy muy convencida de lo que voy a hacer, para eso llevo ya 50 años en esta profesión”, reconoce.

Aunque la cadena de Mediaset todavía no ha anunciado la fecha de estreno del concurso musical, BLUPER ha podido conocer en exclusiva Top Star. ¿Cuánto vale tu voz? se estrenará el próximo viernes 7 de mayo. Por tanto, el formato sustituirá en el prime time a Got Talent, que celebrará este viernes 30 de abril la gran final de su sexta edición.

Así será 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?'

En este nuevo formato todos los concursantes serán cantantes profesionales -anónimos o conocidos-, pero tan solo uno de ellos se convertirá en el 'Top Star' de cada entrega. Será el más votado por el público entre los tres participantes que cumplan estas dos condiciones: por un lado, que al menos uno de los tres mecenas haya apostado por él/ella en las emocionantes 'pujas' que se celebrarán tras cada actuación; y, por otro, haber recibido el apoyo mayoritario del público.

El/la cantante que se alce como vencedor/a de cada entrega ganará un premio en metálico por el importe que hayan ofrecido por él/ella y la opción de participar en una gran gala final para seleccionar al primer 'Top Star' de España.

Experiencia e intuición para percibir si un artista reúne esos matices que le hacen especial y le brindan la habilidad de emocionar al público; y confianza y determinación para apostar fuerte por el talento, serán las principales habilidades que los tres mecenas tendrán que demostrar en cada entrega del concurso para pujar con éxito por el mejor cantante.