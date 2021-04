La gran pelea con Kiko Hernández sobre “salud” de la que más se arrepiente Belén Esteban

Noticias relacionadas Belén Esteban abandona 'Sálvame' tras una nueva y brutal bronca con Jorge Javier Vázquez

Este martes, Sálvame celebraba su aniversario. Y es que el programa de La fábrica de la tele cumplía 12 años en su franja diaria. Para celebrarlo, se rescataron algunas de las primeras imágenes del formato, que en principio estaba destinado a comentar Supervivientes y Operación Triunfo.

En aquella primera mesa había solo cuatro colaboradores: Kiko Hernández, el único que permanece todavía en el programa, junto a Begoña Alonso, Jimmy Giménez-Arnau y Karmele Merchante. El tono de las conversaciones dejaba claro el espíritu gamberro que reinaría en los años venideros, del tipo “¿Cómo te lo hacía Bustamante?”, que lanzaba Jimmy a Begoña Alonso.

Recordando viejos momentos, Kiko Hernández quiso responder a los que le acusan en redes de haber arrancado un vestido a María Lapiedra y Yola Berrocal en una de esass primeras entregas de Sálvame. “Fue show, todo estaba pactado” aseguró Kiko Hernández, que reveló que la idea de quedarse sin ropa fue de ellas, y que tuvieron que ensayarlo antes de la emisión, porque no acababa de funcionar los velcros.

Recordando otras anécdotas, como la primera vez que Rafa Mora fue al Deluxe y le pidieron que fuese cañero con los colaboradores, Belén Esteban pidió la palabra. “Jorge, ¿sabes una cosa de las que más me arrepiento de Sálvame?”, preguntaba la princesa del pueblo al presentador. “Del sábado aquel que me montaste”, respondía el barcelonés, en referencia al desencuentro que tuvieron el pasado junio 2020.

“No, de eso no. De la movida que tuve con Kiko Hernández. Se lo digo a él siempre. Yo no estaba bien, y te lo juro, fue una de las peleas que más me he podido arrepentir, y se lo he dicho” explicaba Belén Esteban. “Yo me arrepiento también mucho” añadía Kiko. “Es que fue tremenda. ¡Se acabó la nostalgia, aquí somos del presente !” terminaba Jorge Javier Vázquez, dando paso a nuevos bloques del programa.

La pelea a la que Belén Esteban hizo referencia tuvo lugar en el año 2012. En aquel momento Rosa Benito y Amador Mohedano estaban en crisis, y Belén culpaba a a sus compañeros Kiko Hernández y Kiko Matamoros de la misma, “los que os reís de la gente”.

La cosa se puso caliente entre Belén Esteban y Kiko Hernández, y el de Gran Hermano le dijo a Belén: “Yo no comercializo con mi mierda”. Belén le dijo que estaba más guapo callado, y Hernández le lanzó un desafío, que dijese algo de él, y salió el tema de la salud. “No vamos a hablar de problemas de salud, ¿eh, guapa?”. “Habla. Por ahora, diabética” respondía Belén Esteban, que se refería a Kiko como “la de las enfermedades”.

Él decía que cuando hable de su vida y milagros que le juzguen, y que mientras esté “calladita”. “Calladita si me sale del mismísimo potorro” espetaba Belén Esteban, que se enfada más y añade: “A lo mejor el que no tuviste nada fuiste tú“, refiriéndose al cáncer de páncreas que Kiko Hernández dice que padeció en el año 2008.

Kiko aseguraba entonces que nunca dijo nada de su vida privada, y atacaba con artillería pesada. “¿Por qué no le cuentas a la audiencia por qué en Navidades estuviste a punto de no hacer un programa de televisión, eh?”.