Susanna Griso, sobre la serie de Rocío Carrasco: "Los juicios paralelos son problemáticos"

El testimonio de Rocío Carrasco en su serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, se ha convertido en uno de los momentos televisivos más mediáticos de los últimos tiempos en nuestro país, tanto es así, que de forma momentánea ha saltado a la competencia, aunque de forma indirecta.

Ha sido Susanna Griso la que este viernes ha tenido que opinar sobre el gran tema que se ha gestado en Telecinco, su principal cadena rival. La presentadora de Espejo Público acudía a la Madrid Fashion Week para apoyar a la diseñadora Lola Casademunt y allí respondió a las preguntas de los periodistas.

La catalana abordó cuestiones sobre su relación con la moda, pero también tuvo que responder a cómo estaba viviendo el tema de Rocío Carrasco, a lo que la presentadora aseguraba no tener ni idea ya que "no lo he seguido nada y no os puedo hablar", informa Europa Press.

Y es que a pesar de ser un tema tan mediático, del que se han hecho eco multitud de medios de comunicación, de momento no ha encontrado un hueco en las mañanas de Antena 3. Sin embargo, la periodista asegura que no es un tema tabú para su programa, sino que simplemente "no lo han abordado".

Sobre la polémica generada por la implicación de diversos líderes políticos en el asunto, la periodista ha asegurado que "la controversia la entiendo, porque ante hechos juzgados hay que ceñirse a hechos juzgados". Y ha añadido: "Los juicios paralelos siempre son muy problemáticos y más en manos de líderes políticas en campaña electoral".