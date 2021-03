Isaac de ‘La isla de las tentaciones’ ha “estado” con Miguel Frigenti, según Kiko Hernández

El pasado lunes, los seguidores de La isla de las tentaciones se sorprendían con el giro de guion que habían tomado los acontecimientos después de que los participantes abandonasen el Caribe. Y es que Marina, que salió del programa con el tentador Isaac, admitió que estaba destrozada porque él la había abandonado por Lucía, quien había sido su gran amiga dentro del reality.

Sin embargo, este martes, en Sálvame, Kiko Hernández aportó un nuevo dato sobre Isaac, cuyo perfil ha resultado ser bastante polémico. Y es que el participante conocido como Lobo también habría “estado” con alguien de Sálvame, y que no sería una mujer.

Los colaboradores pronto empezaron a especular con la identidad del posible ligue del de La isla de las tentaciones. Unos apostaban por Miguel Frigenti, y otros, incluso, por Jorge Javier Vázquez. Kiko Hernández apuntó después que esa persona tendría pareja, lo que limitó los posibles candidatos.

Según el relato de Kiko, un amigo de Isaac le contó esta información, y que el programa decidió no sacar nada porque no había pruebas, y porque el colaborador señalado, Miguel Frigenti, tenía novio. Sin embargo, las pruebas llegaron al móvil de Kiko.

“No me extrañaría que se inventase que ha estado conmigo este chico para aumentar su popularidad” decía el periodista. La presentadora Carlota Corredera, por su parte, apuntaba que el programa ya estaba analizando esas pruebas para ver si eran ciertas.

Poco después, se hablaba de que la prueba sería un vídeo en el que Isaac enseñaría sus partes íntimas, un vídeo que Miguel reconocería tener en su teléfono. “¿Yo salgo en ese vídeo? Pues ya está. A mí me lo manda una persona, pero yo tampoco lo pido”, aclaraba Miguel Frigenti, que reconocía estar preocupado “por si han manipulado algo. Yo estoy tranquilo por mí, pero estoy con una persona que ahora mismo no está muy bien”, se lamentó.

“Tengo la conciencia super tranquila. He hablado con mi novio y está cabreado, porque es la segunda vez que me pasa esto. Y todos sus amigos y su familia, que no soy santo de su devoción, le empezaron a decir cosas. Yo con este chico no tengo absolutamente nada” volvió a insistir.

¿Kiko Hernández con Carmina Ordoñez?

Charo Vega, examiga de Isabel Pantoja, regresó a Sálvame como invitada, y recordaron la figura de Carmina Ordoñez. Vega hizo hincapié en la amistad que tenía ‘la Divina’ con Kiko Hernández, y le decía una frase con doble sentido. “¡Ay! ¡Sé cómo acabó la noche! ¡Que lo sepas!” apuntaba a Kiko, que hacía como el que no había escuchado nada.

Lydia Lozano entonces señaló que en la época en la que Kiko, Carmina y ella trabajaban en el programa A tu lado “Carmen estaba loca por él”. Kiko Hernández, celoso de su intimidad como siempre, se negaba a hablar, y Charo Vega le dedicó una estrofa de su canción ‘El menú del día’: ““¡Qué horror! ¡Qué espanto! ¿Qué le pasa a este hombre que se calla tanto?”. Más tarde, admitió que a Carmina Ordoñez Kiko le gustaba “bastante”, y que una mañana la llamó “muy contenta” y le dijo: “¡Ya!”.