'Sálvame', la mejor plataforma de promoción de la entrevista de Harry y Meghan en Antena 3

La polémica entrevista que Harry de Inglaterra y Meghan Markle han concedido a la periodista Oprah Winfrey, y que en España se emitirá este fin de semana en Atresmedia, sigue acaparando la actualidad. El programa Sálvame no ha permanecido ajeno a este interés mediático y lleva varios días dando cobertura a este cisma en la familia real británica.

Además de repasar las declaraciones más incendiarias de los Sussex, el espacio de Telecinco ha contado con colaboraciones de periodistas afincados en Reino Unido, así como con testimonios de personalidades que residen allí, como ha sido el caso de la aristócrata Bienvenida Pérez este jueves.

Atresmedia emitirá la entrevista de Harry y Meghan en España. Atresmedia

La relevancia que el programa del corazón le está dando a este asunto ha llamado la atención de muchos espectadores, no sólo porque el contenido no sea el habitual en las tertulias de este espacio, sino porque además están despertando el interés popular por una entrevista que emitirá su competidor directo.

Algunos internautas han destacado la "publicidad" que Sálvame está haciendo del encuentro entre Oprah y los duques, que se emitirá en Antena 3 el sábado y laSexta el domingo, siendo estas las dos únicas cadenas españolas en las que se podrá ver la entrevista.

Pese a que, evidentemente, en el plató de Fuencarral no se ha mencionado en ningún momento el hecho de que Atresmedia ofrezca la entrevista de Harry y Meghan, lo cierto es que Belén Esteban no dudaba este miércoles en anunciar que no se perdería la conversación, algo que muchos han interpretado como una confesión involuntaria de que sintonizará la cadena rival para poder ver las declaraciones de los Sussex.

No sé si lo de comentar la entrevista de Meghan y Harry en Sálvame es un movimiento torpe por parte de Telecinco, llevando audiencia a Antena 3 el próximo sábado, o si intenta torpedear la emisión dando los titulares más potentes — Carlos Merenciano (@carlesmeren) March 10, 2021

Lo que pasa es que es difìcil jugar acà. Si hablas del tema tècnicamente le estàs mandando audiencia a A3, pero no hablar del tema es una tonterìa cuando tu especialidad es el salseo y ese tema es super salseable. O sea. — Carmen M.Mesa R. 🏡 (@Adictisima) March 10, 2021

Sálvame les está haciendo una publicidad increíble a la emisión de la entrevista de Meghan y Harry en Antena 3 este sábado #yoveosálvame — Abel Smiler (@AbelSmiler) March 10, 2021

Esperada emisión

Después de que la cadena estadounidense CBS ofreciera la incendiaria entrevista de Harry y Meghan, muchos españoles se preguntaban cuándo y dónde podrían ver el encuentro. Atresmedia disipaba las dudas al anunciar que ha adquirido los derechos de emisión de esa conversación.

La entrevista, que ha superado todas las expectativas por las reveladoras afirmaciones de los duques de Sussex, se emitirá a las 19:15 horas y estará acompañada de una tarde especial en la que Antena 3 ofrecerá dos películas relacionadas con las historias de amor más recientes de los miembros de la familia real británica.

La emisión de estas declaraciones que han levantado ampollas en el seno de la casa real británica llegan a la cadena de Atresmedia TV menos de una semana después de su difusión en Estados Unidos y tras haber arrasado en todo el mundo con más de 50 millones de espectadores.

laSexta también emitirá la entrevista en la noche del domingo, tras El Objetivo de Ana Pastor.