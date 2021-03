En el capítulo 54 de Love is in the air titulado Reputación en peligro, tras haber realizado la reforma en el domicilio de los nuevos clientes de la empresa, ocurre un accidente: el techo de parte de la segunda planta se derrumba. Después del incidente, salvar a la compañía se convierte en la principal prioridad de Serkan.

El arquitecto se culpa del desprendimiento del techo, pero Eda sabe que el accidente no ha sido culpa suya y piensa que alguien le ha tendido una trampa, lo que le llevará a investigar al posible culpable. Por otra parte, Eda retoma las clases en la universidad y Serkan decide hacerle un regalo especial para celebrar su primer día de clase.