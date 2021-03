Risto Mejide, muy crítico con Ayuso tras el ‘veto’ a Irene Montero en un instituto por el 8-M

En el programa de Todo es mentira de este martes, Risto Mejide se ha mostrado muy crítico con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y es que el presentador no ha visto con buenos ojos que la mandataria impidiese que Irene Montero, ministra de Igualdad, realizara un acto por el 8M en un instituto público del distrito de San Blas, en Madrid.

Según han explicado en el programa, este veto se ha producido después de que VOX exigiese el veto parental educativo en las negociaciones de los Presupuestos de Madrid, si bien, el gobierno autonómico apuntó a razones sanitarias para impedir el desarrollo del encuentro.

“Pero si era por protección sanitaria, ¿por qué sí se dio el visto bueno a otros actos en centros educativos como este de Ortega Smith hace pocos días en el IES Ramiro de Maeztu? ¿O este otro del alcalde Almeida en el IES Francisco Tomás y Valiente hace solo un mes?”, preguntaban desde el programa.

Todo es mentira recordó también que seis días después, la Comunidad de Madrid cambia su versión, y que fuentes del equipo de Ayuso aseguraban que “la ministra de Montero pretendía hacer un acto político en horario lectivo. La Comunidad de Madrid no va a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar”.

Entonces fue cuando Risto criticó la decisión de Ayuso. “¡Me parece alucinante! Yo puedo estar de acuerdo o no con las ideas de Irene Montero, pero ¿qué no la dejen ir? Me parece increíble que ellos tengan que decidir lo que es nocivo o no para nosotros”.

En el mismo programa, Risto Mejide también cargó contra el mismo equipo ya que el Gobierno de Ayuso no ha dejado al programa entrar en el Hospital Isabel Zendal para grabar un reportaje. “Lo que uno no puede es visitar el hospital cuando uno quiere y cuando le de la gana, creo que es como en cualquier hospital”, apuntaba Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, invitado del programa.

“Si el criterio del que me estás hablando es sanitario, no montas un evento el día siguiente para todos los medios y encima se nos veta la entrada. ¡Que mintamos a la gente me parece fatal! A mí me parece escandaloso. Se nos está censurando, Alfonso, por querer informar y los espectadores de este programa se merecen un respeto”, respondía tajante Risto a Serrano.