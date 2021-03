José Ángel Leiras anuncia su salida de ‘Viva la vida’: “Fin de una etapa”

Noticias relacionadas Las polémicas de Jorge Brazález: de su tensión con Emma García a su ataque a los trabajadores

Llevaba varios años colándose en nuestras casas los fines de semana a través del programa Viva la vida, pero hace unas semanas dejó de aparecer en el magacín de Telecinco. El periodista asturiano José Ángel Leiras, que llegó al programa en 2018 como reportero, ha anunciado a través de sus redes sociales que no le veremos más en el espacio que conduce Emma García.

“Fin de una etapa. Tras casi cuatro años digo adiós a Viva la bida en Telecinco. Ahora a desconectar y ya vendrán nuevas aventuras” tuiteaba el comunicador este domingo, acompañando sus palabras de un vídeo.

En el mismo, explicaba que mucha gente le ha preguntado a través de las redes sociales si se encontraba de vacaciones, o si había tenido algún problema más de salud vinculado al COVID, virus que superó hace un año. “No me habíais visto en el programa en las últimas semanas porque ya no estoy en Viva la vida, es una etapa que se ha acabado, ha finalizado, esperemos que vengan otras y a ver con qué nos sorprende el futuro”, explica, sin aclarar si ya tiene un nuevo proyecto profesional entre manos. En su descripción personal, se define como periodista en stand by.

Fin de une etapa. Tras casi cuatro años digo adiós a Viva la Vida en Telecinco. Ahora a desconectar y ya vendrán nuevas aventuras. pic.twitter.com/q0wvl649O3 — José Ángel Leiras (@leirastv) March 7, 2021

A lo largo de sus años en Viva la vida, José Ángel Leiras ha tratado temas de actualidad como los asesinatos de Laura Luelmo o Diana Quer, ha profundizado en asuntos que incumben a todos como los impuestos de sucesión o ha analizado las llamadas terapias de reconversión para personas homosexuales, entre otros muchos temas.

No hay nada como poder hacer lo que a uno le gusta... a por otro año más... contando historias... y muy de vez en cuando haciendo un poco el payaso que me hace muy feliz... #vivalavida #telecinco #actualidad pic.twitter.com/7s4c7DhbKq — José Ángel Leiras (@leirastv) December 31, 2018

Nacido en Asturias, José Ángel Leirás lleva más de una década trabajando en la televisión nacional, tras haber tenido otros trabajos previos en radio o cadenas locales. Leiras era el segundo de abordo en Esta mañana, el programa que se emitió de 2008 a 2009 con Pepa Bueno y más tarde con Inmaculada Galván al frente. Es el programa que fue sustituido por En la mañana con la llegada de Mariló Montero a TVE.

José Ángel Leiras era el segundo nombre de este programa programa y se hacía cargo del mismo cuando Mariló Montero estaba de vacaciones. Llegó incluso a tener su propia sección, Saber lo que pasa, sobre temas de actualidad. En 2011 cuando fue transferido a +Gente con Anne Igartuburu y desplazado de La mañana. Luego continuaría su andadura por otras cadenas autonómicas, hasta que en 2018 fichó por Viva la vida.