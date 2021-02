El primer pretendiente de Jorge Javier Vázquez en 'Mujeres y hombres' le planta nada más empezar

Sorpresa mayúscula en el primer día de Jorge Javier Vázquez en el trono de Mujeres y hombres y viceversa para tratar de encontrar el amor. Y es que el primero de los pretendientes ha dejado plantado al presentador nada más entrar en plató.

"Quería decir una cosa. Agradezco esta oportunidad y que iba a estar al 100%, que podría dejar una cosa que tenía fuera, pero no te quiero hacer perder el tiempo. Se te ve que eres increíble, pero quiero luchar por lo que tengo fuera y ceder mi plaza a otra persona", decía el pretendiente, el canario Alberto Naranjo, tras sólo unos minutos en plató.

"Pero esto podías haberlo dicho y nos hubiéramos ahorrado todo esto", le espetaba Jesús Vázquez. "¿Esto va a ser así siempre?", se preguntaba Jorge Javier. "En la ficha decías que estabas acabando tu última relación", añadía el gallego.

"Esto es la primera vez que pasa", informaba la asesora del amor, Nagore Robles. "¿Y me lo tengo que comer yo?", preguntaba Jorge Javier. "Ya le puedes decir adiós", le aconsejaba Robles, mientras el joven pedía perdón.

"Tú eras el que quería estudiar interpretación", advertía Jorge Javier, que reconocía que un amigo suyo de Canarias le había dicho que tuviera "mucho cuidado" con este joven.

"Si venías a decir esto y tener tu minuto de programa, podías haberlo dicho antes. Me parece una tomadura de pelo al programa y a Jorge. Te voy a pedir que salgas y nos hayas hecho perder el tiempo", decía entonces Jesús Vázquez expulsado al joven de plató.

Procedente de Maspalomas, Alberto tiene 27 años y es residente en Madrid. Recepcionista en una oficina de paquetería, le encanta el surf y los animales.

Según explicaba hace unos días, lo que más le gustaba de Jorge Javier son sus conocimientos. "Creo que me puede aportar mucho. Físicamente me gustan mucho sus labios. Tiene algo que me llama".

Pero, además, otro de los pretendientes, Fran, ha confesado que sigue viviendo con su marido, pero que ya no están juntos. "Sabía que este tema se iba a hablar, pero mi relación está rota y no tengo nada que esconder".