Un nuevo cara a cara entre Bahar y Sirin, en el nuevo capítulo de 'Mujer' que emite Antena 3

Antena 3 sorprendía esta semana a los seguidores de Mujer al anunciar que triplicaría esta semana su emisión y que emitiría un nuevo capítulo en la noche del miércoles.

Se enfrentará así a Love is in the air, la comedia romántica turca de Telecinco que, a pesar de sus malos datos de audiencias, volverá a copar el prime time de Telecinco.

El nuevo capítulo, la primera parte del episodio 43, que ya puede verse a través de ATRESPlayer PREMIUM, traerá consigo un nuevo cara a cara de alto voltaje entre Bahar y Sirin.

En el último episodio emitido, Enver, con Hatice y Yeliz al lado, decidía confesar a Bahar los motivos por los que tardaron en contarle que Sarp estaba vivo. Creía que así les comprendería mejor dentro de su enfado.

"Está rodeado de muchísimos problemas y te puedes quemar", advertía Enver. Bahar descubría así que fue todo lo relacionado con Sarp el motivo de su infarto y que intentaron matarle cuando estaba en cuidados intensivos. Y a eso hay que sumar lo que le ha ocurrido a Arif.

Enver explicaba que estaban muertos de miedo y que, en esas condiciones, no sabían cómo explicarle algo tan impactante. Además, dados los hechos, le conviene pensar en sus hijos: "Tu deber es protegerles… incluso de su propio padre".

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Después de enterarse por Yeliz de que la persona que llevó a Sirin al hospital para darle médula ósea fue Sarp, Bahar estalla. Sin saber qué hacer, la protagonista saldrá de casa en busca de Sirin para que le dé una explicación. Será un encuentro de alto voltaje.

Se avecina una nueva y poderosa alianza. Piril, que tiene miedo de perder a Sarp, no tiene más remedio que cooperar con Sirin. Un malvado plan ya está esbozado en el horizonte.

Ceyda y Jale intentarán dejar atrás sus diferencias tras el malentendido que sufrieron, pero no todo saldrá como estaba previsto...