Íker Jiménez abandona Telecinco: 'Horizonte' se pasa a Cuatro

Tras varios meses ocupando el access prime time de Telecinco, el Horizonte de Iker Jiménez cambia de cadena durante esta semana. Pasará de la cadena principal de Mediaset España a Cuatro, donde se emitirá una nueva entrega a partir de las 22:45 horas, tal y como anunciaba el propio presentador a través de las redes sociales.

Este nuevo especial, que se emitirá en directo y llevará por título Horizonte: Estados Unidos en la encrucijada, dejará de lado la información del coronavirus para centrarse en las últimas noticias de la política estadounidense ya que ese día se producirá la toma de posesión del nuevo presidente Joe Biden.



El conductor de Cuarto Milenio saltaba a Telecinco durante las primeras semanas de la nueva temporada para abordar la información sobre el coronavirus, y lo hacía con éxito al anotar un 13,7% y 2.112.000 espectadores, marca que superó en la semana del 22 de octubre con un 18,2% y 2.902.000 espectadores con la polémica entrevista a la viróloga Li-Meng Yan.

Sin embargo, el espacio poco a poco fue perdiendo seguimiento hasta estabilizase en torno al 10% de cuota, pero siempre lejos de su competidor, El Hormiguero, que no ha encontrado rival en este temporada.

El programa vuelve así a sufrir un nuevo cambio de ubicación tras el baile de días que sufría en Telecinco a finales de octubre cuando fue trasladado de la noche del jueves al miércoles por la llegada de la segunda edición de La Casa Fuerte.

Ya en la pasada semana, el boletín de Jiménez perdía su hueco en Telecinco por la llegada de la nueva apuesta de ficción de la cadena, Love is in the air, que no consiguió mejorar sus resultados.

Este movimiento da, por otro lado, pistas de lo que puede hacer Telecinco en los próximos días. Ya sin este programa en su parrilla, y teniendo en cuenta que el miércoles emite un partido de fútbol, la tercera temporada de La isla de las Tentaciones podría encontrar su hueco en la noche los jueves.