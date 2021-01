Íker Jiménez, víctima colateral de la telenovela turca ‘Love is in the air’

En una apuesta sin precedentes, Mediaset España decidía programar en la franja de access prime time de Telecinco, la que va de 22 a 23 horas, la comedia romántica turca Love is in the air e incluso dedicarle el prime time de la noche del miércoles.

Una estrategia que se ha cobrado dos víctimas en la parrilla de la cadena: Socialité, que había estado cubriendo esta franja en las noches de los lunes y los martes, y Horizonte: Informe COVID, que se ha estado emitiendo indistintamente en miércoles y jueves.

De hecho, la pasada semana el grupo de comunicación redobló su apuesta por el programa de Íker Jiménez y programó un especial en prime time sobre el proceso de vacunación del COVID en España.

El programa, sin embargo, firmó un 11,4% de cuota con 1.591.000 espectadores, siendo la tercera opción de la noche tras la cinta rey Arturo: la leyenda de Excálibur, en Antena 3, y la última entrega de El Paisano, en La 1.

Desde el 3 de noviembre ninguna entrega de Informe Covid ha superado los dos millones, y la última, emitida el 30 de diciembre, tuvo de media un 10,3% y 1.758.000 espectadores.

No le ha ido mejor, no obstante, a Love is in the air. Y es que la ficción se estrenaba el lunes con un flojo 7,3% y 1.344.000 espectadores, un 11,1% y 2.033.000 espectadores en la emisión simulcast. Unos datos que empeoraron el martes, pero que mejoraron ligeramente el miércoles.

De ahí que todo lleve a pensar que Mediaset rescatará la próxima semana el programa de Jiménez, aunque tendrá que decidir en cuál día lo ubica ya que aún tiene pendiente de estreno la esperada tercera edición de La isla de las tentaciones.

Amigo de Vasile y sin móvil

Íker Jiménez

Querido y odiado a partes iguales, Íker Jiménez se ha convertido durante los últimos meses en una 'referencia' de la información sobre coronavirus. Uno de los primeros rostros que los espectadores de Cuatro pudieron ver en el arranque de la cadena hace 15 años, Jiménez se define a sí mismo como “Ni de izquierdas ni de derechas”.

Amigo del consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, quién es antropólogo de información, el periodista reconoce que, aunque tiene móvil, nunca está encendido. “Un día Garci, que es un gran seguidor del programa, me dice cuando aún vivía el gran Johan Cruyff: Johan, tú y yo somos los únicos que no tenemos móvil en España. Es un legado al alma prehistórica. Me gusta el mail. Si estuviera con el móvil, estaría sin hacer nada”, comentó a BLUPER.