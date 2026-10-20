Canco Rodríguez recuerda su visita en la multitudinaria Ofrenda de Flores: "Siempre bien acogido en tierras mañas"

Zaragoza vivió el pasado 12 de octubre su día grande, con la jornada más señalada de las Fiestas del Pilar 2026.

La tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen recorrió desde primera hora el centro de la capital aragonesa en una jornada multitudinaria.

La Ofrenda de Flores es uno de los actos centrales de las Fiestas del Pilar, aunque este año adquiría una relevancia especial por el buen tiempo previsto en comparación con los días anteriores y por la coincidencia con el puente festivo.

Los datos de afluencia del Ayuntamiento de Zaragoza apuntan a que la festividad a nivel nacional ha favorecido la llegada de un mayor número de visitantes a la capital aragonesa.

Según los datos municipales, el último ramo se depositó a las 23.56 horas, tras más de 17 horas de devoción. En total, 410.000 asistentes y 134.000 oferentes participaron en una Ofrenda que mostró la mejor cara de la ciudad.

Entre los participantes se encontraba el conocido actor Canco Rodríguez, que ha compartido su experiencia en Zaragoza el pasado 12 de octubre a través de su perfil de Instagram.

"Siempre bien acogido y bien mimado en tierras mañas. ¡Gracias @juliobellidoasensio otro año más por este regalazo!" ha escrito Rodríguez en su publicación.

El actor no fue el único rostro conocido que participó en la Ofrenda de Flores. El cantante aragonés Juanjo Bona también recorrió las calles de la capital aragonesa para entregar un ramo de flores a la patrona de la ciudad: "No se puede explicar", ha compartido en su perfil de Instagram.

País invitado

Venezuela, país invitado este año, inició su recorrido sobre las 9.20 horas por la calle Alfonso en dirección a la plaza del Pilar.

A su llegada, los representantes colocaron en la estructura situada bajo la Virgen la bandera floral de su país y guardaron un minuto de silencio por los fallecidos y heridos en el terremoto que azotó la región. Durante el acto, se interpretó la canción 'En Venezuela', del músico Luis Silva.

Este año, más de 1.000 grupos de oferentes se inscribieron para participar en la Ofrenda, que mantuvo un goteo constante de participantes a lo largo de toda la jornada.