Palmeras de chocolate y de mantequilla en una recreación de una feria de repostería. E.E.

Gran fiesta de las palmeritas hasta el 18 de octubre: 22 puestos, música en directo, talleres y mucho más

Los amantes del dulce tienen una cita este fin de semana en Huesca.

La capital oscense celebra una nueva edición de 'Huesca es Dulce', una feria gastronómica que reúne a pastelerías, panaderías y chocolaterías para acercar sus productos al público.

Del viernes 16 al domingo 18 de octubre, la plaza Luis López Allué se convertirá en el punto de encuentro de quienes quieran descubrir nuevas elaboraciones y darse algún capricho.

La tercera edición contará con 22 casetas, una más que el año pasado, y un programa que combina la venta de productos con concursos, música y actividades infantiles.

Además, participarán profesionales de la pastelería llegados de distintos puntos de España.

La feria busca dar a conocer el trabajo de los obradores y poner en valor la tradición repostera de Huesca.

Un plan perfecto para disfrutar una escapada de fin de semana y acercarse a este mundo sin necesidad de ser expertos en gastronomía.

Un fin de semana entre pasteles, talleres y música

La programación comenzará el viernes 16 de octubre a las 17.00, con la apertura de los puestos.

La inauguración oficial será a las 18.00 y, a las 20.00, habrá un microconcierto de la Muestra de Talento antes del cierre de la primera jornada.

Feria dulce de Huesca. Verónica Lacasa

El sábado será uno de los días con más actividad.

Las casetas abrirán a las 10.00 y, durante la mañana, habrá actuaciones, un concurso popular llamado 'Juego de los merengues' y un vermú musical.

Por la tarde, los más pequeños podrán participar en un taller creativo, mientras que el concurso 'Zampaflanes' pondrá a prueba a los participantes. La jornada terminará con música en directo.

El domingo 18, la feria volverá a abrir a las 10.00.

Entre las propuestas previstas figuran un taller de repostería sin gluten, el concurso popular 'Dulce a ciegas' y la entrega del Premio Vicente Ascaso, que reconoce el trabajo en el sector pastelero. Los puestos cerrarán a las 14.15.

Además, el Palacio de Villahermosa acogerá talleres y demostraciones de profesionales, con propuestas dedicadas a distintas técnicas e ingredientes de la repostería.

La mejor palmera de mantequilla de España

Uno de los principales atractivos de esta edición será el II Concurso de la Mejor Palmera de Mantequilla de España, previsto para el domingo.

Los participantes competirán en dos categorías: palmera de mantequilla tradicional y palmera de mantequilla con chocolate.

'Huesca es dulce' Verónica Lacasa

Cada categoría contará con un premio de 1.500 euros.

El jurado realizará una degustación a ciegas para valorar las elaboraciones, sin conocer de antemano qué pastelería ha preparado cada una. Los ganadores se anunciarán en una gala prevista para las 20.00 en el Casino de Huesca.

La feria se prolongará hasta el lunes 19 de octubre con una jornada dedicada exclusivamente a los profesionales del sector, centrada en la formación.