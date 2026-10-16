Abre en Zaragoza un conocido restaurante que arrasa en Madrid: "En la nueva carta habrá guiños a Aragón"

Zaragoza no para de sumar nuevas aperturas. Una oleada de comercios, cafeterías o los restaurantes más virales se trasladan a la capital de Aragón, donde ven una oportunidad de éxito para sus negocios.

Píkaro Bar, un restaurante de cocina mediterránea, aterriza a finales de este mes de octubre en la calle del Coso,11-13. Se trata del mismo establecimiento en el que antes se encontraba Miss Sushi, pero que hace ya unos meses bajó la persiana y se despidió del centro de la ciudad.

Ahora, tras arrasar en Pozuelo de Alarcón, Madrid, este nuevo establecimiento se expande a Zaragoza con una carta con muchos guiños a la tierra aragonesa.

Y es que, entre su extensa y deliciosa carta destacarán las migas aragonesas con chistorra, huevo y patata, las madejas 'a nuestra manera' o el canelón de ternasco con salsa de boletus.

Además, el resto de sus exitosas propuestas se mantendrán también en el establecimiento zaragozano. Los platos destacan por su buen producto de calidad y una elaboración tanto tradicional como contemporánea, para aquellos que busquen sorprenderse.

Así, los clientes podrán degustar otras estrellas de la carta como los torreznos de Soria; las croquetas de cecina con lámina de atún rojo; el steak tartar; el ceviche de gambón salvaje o la pluma ibérica de bellota.

Los más lamineros no se quedarán con hambre. Estos también encontrarán exquisitos postres como la torrija caramelizada o la tarta de queso y pistacho.

"Queremos que se convierta en un punto de encuentro en Zaragoza, tanto para quienes buscan una experiencia gastronómica como para aquellos que simplemente quieran disfrutar de un buen aperitivo o una copa", destacan desde el establecimiento.

Píkaro Bar

Y de allí el nombre del restaurante: Píkaro Bar. "La idea es que el público lo identifique como un lugar al que acudir tanto para comer o cenar como para tomar algo, picar, compartir unas tapas o disfrutar de una sobremesa. Un espacio versátil, al que apetezca volver en diferentes momentos del día", explican a este diario.

La llegada a la capital aragonesa supone "un nuevo paso en la expansión de Píkaro", que ya cuenta con presencia en Pozuelo de Alarcón, Madrid, donde ha desarrollado "una propuesta que combina personalidad, gastronomía y una experiencia pensada para disfrutar alrededor de la mesa".

Además, la de Zaragoza no será la única propuesta que expandirá la marca más allá de Madrid. Según se señala en su página web, pronto inaugurarán un nuevo restaurante en Gran Canaria, siendo el primero fuera de la península.