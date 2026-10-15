Ha llegado a Ikea la vajilla más elegante y barata de la temporada: 18 piezas por tan solo 24,99 euros

La vajilla, igual que las mesitas de noche, es uno de esos elementos que permanecen en nuestras casas durante varios años.

No obstante, debido a su uso diario es normal perder algún plato por el camino o darle algún que otro golpe, haciendo la vajilla inservible para sacar en reuniones más especiales.

En esta ocasión destaca una última incorporación de Ikea que, con 18 piezas y por tan solo 24,99 euros, es una opción más que eficaz para sustituir aquellos platos antiguos.

Ficha de la vajilla. Ikea.

Características

Esta vajilla, de nombre Godmiddag, demuestra que no hace falta dejarse un dineral para vestir la mesa con elegancia.

Sus líneas suaves y su acabado uniforme en color blanco permiten combinarla fácilmente con cualquier estilo de mantel, cubiertos y accesorios de la mesa, tanto en comidas cotidianas como en ocasiones especiales.

Fabricada en gres con vidriado coloreado, combina una apariencia cuidada con la practicidad necesaria para el uso diario. Además, es apta tanto para el microondas como para el lavavajillas.

El conjunto incluye 18 piezas para seis personas. En total son seis platos llanos de 26 centímetros de diámetro, seis platos pequeños de 20 centímetros y seis platos hondos de 23 centímetros.

Una combinación completa para servir primeros platos, segundos y postres sin tener que recurrir a piezas de otras vajillas.

En definitiva, una opción a considerar si estás barajando sustituir platos viejos por tan solo 24,99 euros.

Además, a pesar de que sólo es apta para seis personas, siempre se puede comprar dos vajillas idénticas capaces de servir hasta 12 comensales. Una solución eficaz por menos de 50 euros.

Montaje de la vajilla. Ikea.

Opiniones

Esta vajilla cumple todos los requisitos necesarios para agotar los estantes de Ikea. Suma más de 330 reseñas de antiguos clientes, haciendo una media de 4.4 sobre 5 de valoración.

Entre los comentarios, destacan los halagos a su funcionalidad. "Es una vajilla de diario perfecta, buena calidad, aguanta el trote y es de diseño sencillo. Lo necesario para el día a día", afirma Ángel, antiguo cliente.

Mientras, Carmen señala: "es la segunda vez que compro esta vajilla, muy resistentes".

Política de compra y devolución

Aunque lo más recomendable siempre es visitar una tienda física de Ikea y dejarse guiar por el personal de tienda, la cadena sueca ofrece una política de compra versátil.

En lo que a pedidos online se refiere, ofrece un envío por 2,90 euros para compras por valor inferior a 50 euros, como esta vajilla.

En la otra cara de la moneda, tienes 14 días naturales por ley para devoluciones de compras online (incluso si el producto está abierto, siempre que esté en perfecto estado).

En cambio, para productos comprados en tienda física, deben conservar su embalaje original, estar sin abrir, sin desprecintar y con sus etiquetas para poder acogerse a una devolución de 365 días.