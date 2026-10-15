Entró en vigor: la ayuda de 400 euros para gastar en cultura que los jóvenes pueden solicitar hasta el 31 de octubre

El próximo día 31 de octubre finaliza el plazo para que las personas nacidas en 2008 soliciten el Bono Cultural Joven, programa impulsado por el Ministerio de Cultura.

El programa permite a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en 2026, disponer de esta ayuda de 400 euros tanto para consumir productos culturales como para adquirir instrumentos musicales, materiales para la creación artística o cursos culturales.

En esta quinta edición ya se han recibido 337.157 solicitudes, 8.927 procedentes de Aragón.

De las tres provincias aragonesas, Zaragoza es la que más solicitudes ha registrado con 6.779, seguida de Huesca con 1.344 y Teruel 804 jóvenes.

Para ello, tendrán que registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 4.159 en toda España.

Cómo solicitarlo

Para solicitar el Bono Cultural es imprescindible que los interesados obtengan, previamente, una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital.

Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario.

En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

Bono Cultural

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. El Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades: