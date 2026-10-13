La oferta combina hamburguesas, perritos calientes, migas y sushi con música en directo hasta el 18 de octubre.

Estación del Norte reúne cuatro propuestas culinarias, dos bares y conciertos gratuitos en las Fiestas del Pilar

Estación del Norte vuelve a apostar por la gastronomía y el ocio durante las Fiestas del Pilar.

Del 10 al 18 de octubre, este espacio reúne cuatro propuestas culinarias, dos bares y una programación de conciertos gratuitos para ofrecer una alternativa de ocio a zaragozanos y visitantes durante una de las citas más destacadas del calendario festivo de la ciudad.

El espacio gastronómico reúne cuatro propuestas diferenciadas: Nolito’s participa con su conocida hamburguesa Diamante Azul; Perrazos, vinculado al influencer gastronómico Tako Yaki, aporta su propuesta de perritos calientes; La Miguería, con su propuesta especializada en migas; y Abel, el maestro del sushi, completa la selección con una oferta centrada en la cocina japonesa.

La hamburguesa Diamante Azul triunfa en Nolito's. E.E

A estas alternativas se suman dos bares que amplían las opciones para quienes quieran completar la experiencia con un espacio para tomar algo y disfrutar del ambiente festivo.

Una combinación que busca reunir en un mismo recinto distintas formas de disfrutar, desde una comida informal hasta una tarde o noche acompañada de música.

La programación se completa con conciertos gratuitos, que permiten disfrutar de la música en directo sin coste de entrada.

De esta manera, Estación del Norte combina gastronomía y entretenimiento en una propuesta pensada para quienes buscan otros planes durante las fiestas, más allá de los actos tradicionales.

Con esta iniciativa, el espacio refuerza su oferta durante las Fiestas del Pilar y se suma a la variedad de propuestas de ocio que ofrece Zaragoza en las tardes y noches entre el 10 y el 18 de octubre.