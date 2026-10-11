El mercadillo ambulante ideal para visitar cada miércoles: 500 puestos, 70 años de historia y mucha variedad

El clásico día de mercadillo es el domingo; no obstante, el rastro de Zaragoza también abre los miércoles.

Los mercadillos ambulantes son una de esas citas que permiten encontrar prácticamente de todo en un mismo paseo.

Ropa, calzado, bisutería, objetos de segunda mano o piezas antiguas se mezclan entre los puestos y convierten cada visita en una pequeña búsqueda del tesoro.

En Zaragoza, uno de los lugares habituales para este tipo de compras es el rastro que después de pasar por diferentes puntos de la ciudad, se instala en el Parking Sur de la Expo, en el barrio de La Almozara y justo enfrente de la estación de Delicias.

El mercado tiene diferentes horarios dependiendo del día de la semana y, además, incorpora ahora una novedad: durante cuatro semanas también abrirá los sábados como parte de una prueba piloto.

El rastro de Zaragoza los domingos

El domingo es el día más importante para visitar el rastro de Zaragoza.

Los puestos abren de 10:00 a 14:30 horas y es cuando el mercado alcanza su mayor dimensión.

Durante esta jornada se pueden encontrar tanto los puestos de venta ambulante dedicados principalmente a textil y calzado como el mercado de antigüedades y artículos de segunda mano.

Es precisamente esta combinación la que convierte el domingo en la jornada más completa para recorrer el rastro y buscar entre sus diferentes puestos.

El rastro también abre los miércoles por la mañana, habitualmente de 9:00 a 14:00 horas.

Al tratarse de un día laborable, la actividad es algo más reducida y está enfocada principalmente en los puestos de textil.

Esta apertura permite acercarse al mercado también entre semana, sin tener que esperar al domingo para recorrer sus puestos.

Una nueva oportunidad los sábados

A estas jornadas se suma ahora una novedad.

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta de Mercados Ambulantes han puesto en marcha una prueba piloto para comprobar cómo funciona la apertura del rastro durante los sábados.

La iniciativa contempla cuatro jornadas consecutivas: el 24 y el 31 de octubre y el 7 y el 14 de noviembre.

Durante estas semanas, el rastro abrirá también los sábados y se analizará la respuesta del público. En función de la afluencia, se valorará la posibilidad de mantener esta apertura de forma continua.

De esta manera, el mercado ambulante suma una nueva posibilidad para quienes quieran acercarse a la zona de la Expo en busca de ropa, calzado, cosas para el hogar, bisutería, antigüedades y objetos de segunda mano.