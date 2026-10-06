Karen, joven castañera en Zaragoza: "En mi país no hay castañas, las acabo de descubrir y están buenísimas"

A pesar de los 25 grados de Zaragoza, el olor a castañas asadas ya se ha hecho presente en la ciudad.

El pequeño puesto de la plaza Aragón ya tiene sus puertas abiertas.

Detrás del asador está Karen, una joven hondureña que acaba de empezar en el negocio.

"Encontré la oferta en Internet y me apunté. En la entrevista reconocí que no sabía nada de castañas, pero que aprendo rápido", comenta con una sonrisa de oreja a oreja.

Lleva dos años en España y, tras terminar sus estudios, ha encontrado este trabajo a media jornada.

El puesto de castañas del centro de Zaragoza "abrió hace unos días". El dueño le explicó el arte del asado, le enseñó cómo usar el datáfono y ahora ella ya funciona sola.

"Están muy buenas y el jefe me ha enseñado a coger el punto para que queden perfectas", comenta.

En una cesta, cubiertas por una manta para que mantengan el calor, guarda ya unas cuantas preparadas, pues, aunque hace calor, "mucha gente se acerca a comprar una o media docena".

La docena cuesta 4 € y, entre los clientes más entusiastas, reconoce que están los niños.

"Vienen personas mayores, sí, pero sobre todo niños que les dicen a sus padres: '¡Papá, mira, ya hay castañas!'", explica sorprendida. Karen no conocía el producto, pues en "Honduras no hay", pero reconoce que están "buenísimas y son de calidad".

"De lunes a domingo, de 4.30 a 10 de la noche, aquí estamos en el puesto de castañas", da a conocer sobre el horario.

Comienza la jornada a las 16.00 con dos sacos de castañas de 5 kilos cada uno y, si se quedan cortos a media tarde, les traen más.

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina y la castañera las espera con ganas. "Aquí estaremos todas las fiestas, seguro que la gente se anima a comprar castañas asadas", augura.

A pesar de las altas temperaturas de estos días, estamos en otoño y las castañas son el fruto seco por excelencia de esta época del año.

Sirven para preparar recetas de todo tipo, como sopas, pollo o variedad de postres. No obstante, una de las maneras más populares de tomarlas son así, preparadas en la calle y servidas en un cucurucho de periódico.

Puestos de castañas en Zaragoza

Los puestos de castañas tienen una licencia temporal y pueden estar en activo desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo.

En Zaragoza este 2026 el Ayuntamiento de Zaragoza ha determinado un total de 8 licencias.

Las castañas puedas encontrarlas aquí: